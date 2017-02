44 000 Euro hält in diesem Jahr der Aktions- und Initiativfonds der Partnerschaft für Demokratie Ahlen „Demokratie leben! Eine Idee vom Glück“ bereit. Förderanträge, die der Weiterentwicklung des demokratischen Gemeinwesens dienen, können ab sofort gestellt werden. Antragsberechtigt sind alle nicht staatlichen, gemeinnützigen Organisationen. „Einzelprojekte müssen sich auf die in Ahlen lebenden Menschen beziehen“, macht Michael Engbers auf den lokalen Bezug aufmerksam. Anträge nimmt der Projektkoordinator bis zum 24. Februar entgegen.

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Donnerstag hatte Michael Engbers noch einmal die Ziele dieser Partnerschaft vorgestellt und bekräftigt, dass es in erster Linie darum gehe, Menschen, die „Demokratie leben“ zu Multiplikatoren zu machen. Sie mitzunehmen und anzuregen, sich im eigenen Lebensumfeld für demokratische Werte wie Gleichwertigkeit, Chancengleichheit und gegenseitige Wertschätzung einzusetzen. Die Partnerschaft besteht aus der Stadt Ahlen, der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und dem Bürgerzentrum Schuhfabrik. Die Partner führen Veranstaltungen durch, vergeben aber auch Mittel aus Aktions- und Initiativfonds an Antragsteller.

Dank der Aufstockung der Förderung durch den Bund konnte die Awo eine weitere Mitarbeiterin für die Fach- und Koordinationsstelle anstellen: Maja Halfmeyer, gerade seit 1. Februar dabei, stellte sich dem Ausschuss am Donnerstag vor.

Tanja Lehmann ( CDU ) interessierte anschließend, wie denn die Jugend eingebunden werde, wenn man auf das Engagement in der Kommunalpolitik schaue. Denn sowohl CDU als auch SPD hätten seinerzeit mal an Jugendparlamente gedacht. Anna Baumeister von der städtischen Jugendförderung fand es effektiver, Jugendliche projektbezogen zu beteiligen. „Jugendliche wollen mitmischen und sich einbringen“, so die Jugendförderin, allerdings müsse dann auf ihren Einsatz auch schnell reagiert werden, damit sie die Früchte ihrer Arbeit auch sehen. Projektorientierte Treffen von Schülern und Lokalpolitikern seien da eher angesagt. Dort könne sich jeder einbringen und nicht nur 20 bis 25 gewählte Mitglieder eines Jugendparlaments. Der Ausschuss will in zukünftigen Sitzungen darüber mehr erfahren.

Die Partnerschaft „Demokratie leben“ tritt schon am kommenden Donnerstag, 9. Februar, wieder in Aktion: Um 16.30 Uhr findet im Sitzungssaal III des Rathauses ein Workshop statt, um weitere Projektideen zu entwickeln. Ein Höhepunkt des Projektjahres ist die dritte Ahlener Demokratiekonferenz, die am Freitag, 3. März, ab 15 Uhr im Bürgerzentrum Schuhfabrik tagt. Prominente Referentin ist Annelie Buntenbach vom DGB-Bundesvorstand.

Weitere Infos, Beratungen, Anmeldungen und Antragsformulare gibt es bei der Fach- und Koordinierungsstelle der Partnerschaft für Demokratie: Michael Engbers ( engbersm@stadt.ahlen.de ) und Maja Halfmeyer ( halfmeyerm@stadt.ahlen.de ) sind zu erreichen unter der Telefonnummer 5 97 65.