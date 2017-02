Von Dierk Hartleb

„Fringsen“ wie weiland die Ahlener, die in den ersten Februartagen des Jahres 1947 die gesamte CDU-Spitze der Britischen Zone zu Gast hatte, musste im Vorfeld des Festaktes für „70 Jahre Ahlener Programm“ niemand, damit am Freitagnachmittag in der Aula des Bischöflichen Gymnasiums und des Berufskollegs St. Michael Wohlfühltemperaturen angesagt waren. „Fringsen“ war eine freundliche Umschreibung für Klauen, weil überall im Land Not, Elend und Armut herrschten.

An diese Zeitumstände erinnerte auch der CDU-Landesvorsitzende Armin Laschet in seiner Laudatio, der sich ohne Wenn und Aber zu den Grundsätzen des „Ahlener Programms“ bekannte. Die klare Absage an Kapitalismus und Kommunismus habe der damaligen „Grundstimmung in der jungen Bundesrepublik“ entsprochen. Als wegweisend für die spätere Programmatik der Partei bezeichnete Laschet das „klare Bekenntnis zur Familie“ und zur Stellung der Frau im Beruf und im öffentlichen Leben. Männern wie Karl Arnold sei es zu verdanken, dass Prinzipien wie die Tarifautonomie und Mitbestimmung Eingang in das Grundgesetz gefunden hätten. „Der Vorwurf, die CDU tritt für Sozialismus ein, ist ein Fehlurteil“, sagte Armin Laschet. „Das Ahlener Programm ist in unser Grundsatzprogramm eingeflossen und gehört zu unserer Geschichte“, stellte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 14. Mai klar.

Ähnlich deutlich hatte sich auch Laschets Vorredner zum „Ahlener Programm“, bekannt. Es sei eben „keine Jugendsünde“, stellte der CDU-Kreisvorsitzende Reinhold Sendker, MdB, in seiner Begrüßungsrede fest. Keine andere Partei verkörpere wie die CDU die Gedanken von Freiheit und sozialer Marktwirtschaft.

Auch für den heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Henning Rehbaum betonte das „Ahlener Programm“ das Soziale und damit sei es der Vorläufer der „Sozialen Marktwirtschaft“ gewesen. „Auch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, im Grundgesetz später festgelegt, hat hier ihren Ausgang“, so Rehbaum.

Für die Stadt Ahlen begrüßte Bürgermeister Dr. Alexander Berger die zahlreichen Gäste aus der Bundes- und Landespolitik. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Jazzcombo des Gymnasiums St. Michael unter Leitung von Wilfried Thorwesten.