Von Peter Schniederjürgen

Das hat funktioniert: „Wir konnten unsere Mitgliederzahl fast verdoppeln“, verkündete eine zufriedene Vorsitzende des Ahlener Imkervereins am Mittwoch zur Jahreshauptversammlung im Gasthof Witte. So war es Bettina Heimann auch ein Anliegen, eine Fortsetzung der beliebten Neuimkerschulungen zu verkünden. Denn allein dabei blieben vom vorherigen Kurs fast ein Dutzend Naturfreunde buchstäblich „am eignen Honig kleben“.

Dazu kamen noch 20 weite Aufnahmen. „Damit haben wir jetzt fast 60 Mitglieder“, erklärte die Chefimkerin über diese erfreuliche Tendenz. Dafür fiel der Kassenbericht von Eckhardt Wittenbrink nicht ganz so positiv aus. „Wir haben etwas mehr ausgegeben als eingenommen, aber dafür auch unser Vereinsheim und den Lehrbienenstand gründlich renoviert“, erklärte der Kassierer, „was aber durch Rücklagen aufgefangen wurde.“ Es gab ein paar Änderungen im Vorstand, so ist jetzt Kerstin Sohler die neue Schriftführerin. Für Internetfragen bleibt Martin Remke als Beisitzer zuständig, und Michael Heimann als Beisitzer für den Lehrbienenstand.

„Hier werden in diesem Jahr wieder Neuimker-Schulungen stattfinden“, kündigte Stephan Kaplan, Vize-Vorsitzender, für 2017 an. Die Versammlung war von diesem Konzept überzeugt und nahm die dazu nötige Aufstockung des Bestandes an Bienenvölkern gern an. Dazu ist die Zahl der Bienenvölker um 48 auf 300 Völker angestiegen. Grund zum Lob durch die Chefimkerin. „Ihr seht, wir sind auf dem richtigen Weg“, freute Heimann die Entwicklung der Völker und der Mitglieder. Sie gab einen kurzen Rückblick auf die Vereinsaktivitäten des Vorjahres. Dabei nahmen die Aktionen im und um den Lehrbienenstand mit dem jetzt angeschlossenen Bienen-Campingplatz großen Raum ein.

Über die Aktivitäten rund um die Imkerei können sich die Imker und solche, die es werden wollen, auf der Internetseite des Vereins unter www.imkerverein-ahlen.de informieren.