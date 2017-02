Von Dierk Hartleb

Es ist ein Wiedersehen nach 13 Jahren. Ihre letzte Ausstellung im Fritz-Winter-Haus datiert aus dem Jahr 2004. Damals stellte Andrea Schomburg gemeinsam mit Jupp Linssen aus. In den zurückliegenden Jahren ist künstlerisch viel passiert, wie die neue Ausstellung, die am Samstag eröffnet wurde, eindrucksvoll zeigt.

Die Farbfelder, die viele noch von den früheren Bildern Andrea Schomburgs kennen, sind einem Licht-und Schattenspiel organischer Formen gewichen. Die Farbe – rot oder grün – taucht meist nur als Zugabe hinter einem Gitterwerk solcher Formen auf. Im Unterschied zu ihren früheren Arbeiten, die den Geist der Farbfeldmalerei atmeten, wirken die aktuellen Arbeiten der in Berlin lebenden Künstlerin sehr viel offener, durchlässiger, geben den Blick frei in eine innere Welt, die sich aber auf Grund des monotonen Weiß einer weiteren Interpretation entzieht.

Wer mehr über die Beweggründe für ihre weitgehende Reduzierung auf die Farben Weiß und Schwarz erfahren will, stößt auf einen Brief Fritz Winters , der auszugsweise über dem Schreibtisch ihres Berliner Ateliers hängt. Darin schreibt der von ihr verehrte Künstler: „Ich glaube, dass nur des Menschen Geist in jene Räume steigen kann und Höhen, die geschlechtlos das All umgeben wie Tag und Nacht, große Erkenntnisse haben keine leuchtenden Farben, sie sind entweder schwarz oder weiß oder grau.“ Und wenig später heißt es weiter „ . . . aber ich sehne mich nach dem Grau, dem Unendlichen . . .“ Winter sah es nach eigenem Bekunden als seine vornehmliche Aufgabe, der Unendlichkeit zu dienen.

Anders als Winter, der in der Natur seinen großen Lehrmeister sah, entscheidet sich Andrea Schomburg nicht für schwarze Balken, die noch die Erinnerung an die Stollen im Bergwerk in sich tragen, sondern für Blätterwerk als Naturerinnerung. Die hat die Künstlerin, Jahrgang 1958, aus Südfrankreich mitgebracht, wo sie in den Jahren 1983 bis 1985 als Assistentin von Hans Hartung und seiner Ehefrau Anna Eva Bergman in Antibes arbeitete, und wohin sie bis heute gerne zurückkehrt, um zu arbeiten. Dort sind es die Olivenbäume, die die Landschaft prägen.

In jüngerer Zeit ist Andrea Schomburg dazu übergegangen, zu fotografieren und ihre Fotos malerisch zu bearbeiten. In der aktuellen Präsentation beschränkt sich Hausherrin Helga Gausling auf die Präsentation von Leinwandarbeiten und weniger auf einem Holzuntergrund. Angereichert wird die Ausstellung durch einige sehr delikate Farbfeldbilder.