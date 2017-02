Die Sterne weisen den Weg zum neuen Kindermusical „Sternenstaub“. Wer das am kommenden Sonntag sehen möchte, muss sich schnell um Karten kümmern. Foto: Peter Schniederjürgen

Frau Holle, die Eiskönigin und auch Aschenputtel gaben Uta Rathmer-Schumacher die Inspiration für das neue Kindermusical „Sternenstaub“. Das ist am 12. Februar in der Stadthalle zu sehen.

Von Peter Schniederjürgen

Wer wird die Schneeprinzessin? Das ist eine der großen Fragen im Musical „ Sternenstaub “ von Uta Rathmer-Schumacher, das am Sonntag, 12. Februar, in der Stadthalle zu sehen ist – mit dem fast 140 Kinder und Jugendlichen umfassenden Chor der Musikschule Beckum-Warendorf und der Musik von Martin Schumacher .

Bis dahin war es ein ziemlich langer Weg. Mit unserer Zeitung spricht die Musiklehrerin über die Vorbereitungen. „Ohne die ‚Himmelstürmer’ – so heißt der Förderverein – hätte es nicht im Ansatz geklappt“, schickt Uta Rathmer-Schumacher vorweg. Dabei weiß sie allerdings auch: Der Verein ist wirklich sturmerprobt und verlässlich. Das hat sich auch bei den vier vorherigen Musical-Produktionen erwiesen.

Worum geht es in „Sternenstaub“? Es ist ein Märchenmusical, in dem die Autorin viele bekannte Märchen verquickt. So sind Elemente aus „Frau Holle“, der „Schneekönigin“, aber auch „Aschenputtel“ zu finden.

„Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass jede Gruppe der Mitspieler eine interessante und spannende Rolle erhält“, sagt die Pädagogin. Andererseits dürfe sie ihre Schützlinge weder unter- noch überfordern. Die Altersspanne ist zwischen vier und 20 Jahren recht ansehnlich. Die Jüngsten im Alter von vier bis sieben Jahren spielen zum Bespiel die Schneeflocken. „Es ist erstaunlich. Bei jeder Probe sind die plötzlich im Vordergrund, warum weiß ich auch nicht. Aber das macht eben einfach Spaß“, schmunzelt die Musikerin liebevoll über ihre Kleinsten.

Ganz anspruchsvoll ist das Lied der Schneekönigin. Das ist mit guten drei Minuten recht lang, hat viele Text und ist musikalisch auch nicht ohne. „Wie das Schlusslied. Hier haben die Sänger zu der Menge Text einiges zu leisten, was sie gewiss nicht unterfordert“, ist sich Uta Rathmer-Schumacher sicher.

Wie kommt sie auf diese Stoffe? „Das ist meist eine plötzliche Idee. Die dann auszufüllen, dauert immer etwas länger“, beschreibt die Chorleiterin den Entstehungsprozess. Schließlich seien die Stärken der Kids zu berücksichtigen und die Musik spiele ja auch nicht die kleinste Rolle.

Für die ist Martin Schumacher zuständig. „Das wird sehr abwechslungsreich, es reicht wirklich von klassisch bis richtig poppig“, kündigt die Chorleiterin an.

Wie es genau wird, lässt sich am kommenden Sonntag feststellen. Allerdings müssen sich Interessierte sputen: Es gibt nur noch Restkarten im Weinhaus Schulz und im Porzellanhaus Ostermann.