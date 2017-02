Von Ralf Steinhorst

Die Befürchtung, die Stadthalle könnte beim erstmaligen Karneval des Stadtverbandes der Katholischen Frauengemeinschaft ( kfd ) eine Nummer zu groß sein, erwies sich als unbegründet. Im Gegenteil – über 500 Frauen feierten am Freitagabend im voll besetzten Saal ein selbst gestricktes närrisches Programm.

Dafür hatte das Ahlener Organisationsteam kräftig die Werbetrommel gerührt, selbst aus Rinkerode waren kfd-Frauen gekommen. Am Programm mit Büttenreden und Sketchen hatten sich alle Ahlener kfd-Teams beteiligt und so ein buntes Programm auf die Bühne gestellt, das garniert wurde mit Gesangseinlagen, Polonaisen und Tänzen im Saal.

„Toll, was hier alles so geboten wird“, staunte auch die erfahrene Karnevalistin Anni Pietrzik , die die kfd-Frauen als Moderatorin gewonnen hatten, nicht schlecht. Das unterstrich auch Monika Becker, die den Evergreen „Das Trömmelke“ in abgewandelter Form sang – mit der Quintessenz „Frauenkarneval in Ahlen ist der Hit!“

Eine kuriose Situation im Baumarkt stellten Martina Lehmkühler, Claudia Fiedler und Christine Bodewig nach, indem sie mit weit ausgebreiteten Armen verzweifelt nach guter Beratung suchten. Wenn zu Hause kein Maßband vorhanden ist, muss man eben mit den Armen Maß nehmen.

Die Augen reiben mussten sich die Närrinnen beim Auftritt der Barthelfrauen. Fünf Heinos standen da nach und nach auf der Bühne. Schwarzbraun ist zwar Haselnuss, doch die schwarzgekleideten Barden hatten sich feuerrote Gitarren umgehängt und brachten so den Saal in Stimmung. Damit auch die Besucher auf den Stühlen in Bewegung kamen, streute Bettina Neuhaus als sportbegeisterte Joggerin noch eine Bewegungseinheit ein: „Was haben Sport und Karneval gemeinsam? Beides macht Spaß!“

Spaß hatten auch die Frauen des Kaffeekränzchens „Aber bitte mit Sahne“, die unter den Klängen des Udo-Jürgens-Hits Kuchen kredenzten, bis sie nach und nach kollabierend vom Stuhl sackten und als Engelchen in Himmel aufgenommen wurden.

Elisabeth Pollmeier alias Landfrau Klärchen Struwellkamp klagte von ihrem Eheleben mit Mann Heini, wo beide sich nur einmal einig waren. Nämlich als das Haus brannte und sie zusammen raus wollten.

Wie vielfältig eine lange Unterhose einsetzbar ist, zeigten Beate Dobschanski und Manuela Schäfer in ihrer speziellen Modenschau. Ob als Schürze, Stola oder Kopftuch – da war einige möglich. Und dass Pillen nur im Wasserbad helfen, bewiesen Hilla Heidfeld, Gerti Kasmierczak und Elisabeth Pollmeier, die sich dafür in eine Wanne setzte. Das diese tatsächlich – wenn auch nur ein wenig – mit Wasser gefüllt war, brachte den Saal zum Johlen.

Auch Stadtprinz Pille I. (Peter Przyluczky) und das Kinderprinzenpaar Florian I. (Hoffert) und Mia I. (Häger) statteten den kfd-Frauen einen Besuch ab und sorgten mit dafür, dass der erste stadtweite kfd-Karneval zu einem ganz großen Erfolg wurde.