Von Martin Feldhaus

Braune Lederranzen? Die gehören schon längst zum alten Eisen. Die Gegenwart der Schulranzen ist bunt, vielfältig und fantasievoll. Das wurde bei der „Schulranzenmesse“ der Schreibwarenhandlung Sommer am Samstag schnell deutlich. Die unterschiedlichen Modelle glänzten hier im Autohaus Ostendorf und brachten die Augen der künftigen „I-Männchen“ zum Leuchten. Pferden, Piraten, Zauberern und ähnlichen Motiven auf den Ranzen sei Dank.

Doch kommt es nur auf die Optik an? Natürlich nicht. „Wichtig ist, dass die Ranzen gut anliegen, die Größe passt und sie auch nicht zu schwer sind“, wusste Physiotherapeutin Pamela Wiethoff (Praxis Antretter), worauf Eltern beim Kauf achten müssen. Beckengurt und Brustgurt gehören mittlerweile zur Standardausrüstung, schwere Sachen sind immer nach hinten zu packen. Informationen wie diese vermittelte Pamela Wiethoff für die IKK am Samstag vielen Eltern. Mit Erfolg, denn Sylvia Sommer und ihr Team kamen mit dem Verkaufen teilweise kaum hinterher. „Im nächsten Jahr müssen wir unsere Mitarbeiterzahl wohl verdoppeln“, freute sich die Initiatorin schon gegen Mittag.

Währenddessen ging das letzte neue Modell vom Hersteller „Scuulmood“ an seine neue Besitzerin. Ausverkauft. Den Zuschlag hatte Maxima erhalten, die in diesem Jahr eingeschult wird. „Der passte einfach am besten, die anderen Modelle saßen nicht so gut“, freute sich ihre Mutter Bozena von Hagen, das optimale Modell für die Tochter gefunden zu haben. Jetzt kann die Schule beginnen.

Dass sich ein gesunder Schulranzen und tolles Aussehen nicht ausschließen müssen, freute Paulina (6). „Der hat so schöne Aufkleber mit Pferden“, zeigte sie sich über ihren neuen Ranzen in der Farbe pink begeistert. Nach dem obligatorischen Test durch Pamela Wiethoff gab es dann grünes Licht für den Kauf an Papa Stefan Spreehe. „Man kann alles verstauen und der Rücken wird geschont“, erklärte er, warum die Wahl auf dieses Exemplar fiel.

Neben den Schulranzen gab es aber noch mehr zu sehen. Ganz hoch im Kurs standen bei vielen Kindern die kleinen „Sorgenfresser“ am Stand von Julia Saathoff. Auch beim Team der Zahnarztpraxis Dr. Tilch gab es einiges zu lernen. Wie viel Zucker ist in einem Schokoriegel? Welche Lebensmittel sind eigentlich gesund und welche sollte man nur in Maßen genießen? Fragen auf die Kinder und Eltern Antworten erhielten. Unter ihnen waren übrigens auch viele Kunden außerhalb von Ahlen. „Im letzten Jahr war es schon gut, aber dieses Mal haben wir unsere Erwartungen weit übertroffen“, zog Sylvia Sommer ein überaus positives Fazit.