Von Ralf Steinhorst

Die Erfahrungen in der Vergangenheit waren erfreulich, deshalb wird das Projekt „ Ahlen tischt auf“ weitergeführt. Am Samstag, 4. März, sollen wieder deutsche Gastgeber in der Zeit von 12 bis 14 Uhr Flüchtlinge oder Flüchtlingsfamilien zum Mittagessen einladen, um so miteinander ins Gespräch zu kommen und sich kennenzulernen.

Durch die gemeinsame Aktion von der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde, dem Seniorennetzwerk „Sinn“, dem Arbeiter-Samariter-Bund der Caritas und der Stadt Ahlen sind viele herzliche Begegnungen entstanden. „Alle Gastgeber haben gesagt, wir wollen noch mal“, sah Pfarrerin Dr. Petra Gosda nicht nur deshalb eine Verpflichtung zur Fortsetzung. Auf beiden Seiten bestehen Wünsche, sich zu begegnen, man wisse oft nur nicht wie. Ein gemeinsames Mittagessen sei da ein einfacher Weg.

Bisher standen bevorzugt die Bewohner der Notunterkünfte, die im März und April schließen, als durchreisende Gäste im Mittelpunkt. Zukünftig rücken als Gäste die kommunalen Flüchtlinge in den Fokus der Aktion, die so weitergeführt werden soll. Das macht es aber umso einfacher für den Wunsch, miteinander in Kontakt zu bleiben.

Für diejenigen Gastgeber, die keine Flüchtlinge in ihre Wohnungen einladen möchten oder können, gibt es Alternativen. So stellen die Familienbildungsstätte und die Caritas ihre Räume zur Verfügung, mehrere Gastgeber und Gäste miteinander essen können. Dabei müssen die Gastgeber sich keine großen Gedanken um ein Menü machen. Spaghetti mit Tomatensoße oder Ähnliches sind auch möglich, im Vordergrund steht, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Damit das besser gelingt, will das Organisationsteam Dolmetscher organisieren. Ob dann nach dem Essen das Kennenlernen weiter vertieft wird, können die Beteiligten selber entscheiden. Vielleicht entwickelt sich daraus ja dann auch eine Patenschaft.

Für interessierte Gastgeber gibt es eine Infoveranstaltung am Donnerstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr im Pauluszentrum an der Raiffeisenstraße. Wer an dem Abend verhindert ist, kann Pfarrerin Dr. Petra Gosda unter Telefon 88 95 20 oder per E-Mail an petra.gosda@gmx.de kontaktieren.