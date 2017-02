Über 600 begeisterte Fans bejubelten ihre Schlagerstars am Sonntag in der Stadthalle. Andrea Jürgens, G.G. Anderson, die „Calimeros“ und die „Cappuccinos“ gaben alles.

Von Christian Feischen

Eingängige Melodien, mitsingbare Texte über die Liebe und das Leben, bei denen man den Alltag mal vergessen und vor allem zusammen feiern kann: Was Schlagermusik ausmacht, erlebten rund 600 Besucher am Sonntagnachmittag in der Stadthalle . Neben den „ Calimeros “ und den „Cappuccinos“ standen dort bei der „Großen Schlagerhitparade 2017“ mit Andrea Jürgens und G.G. Anderson herausragende Interpreten beliebter Melodien auf der Bühne, die so mancher noch aus Dieter Thomas Hecks „Hitparade“ kennt.

Und die Schlager-Protagonisten konnten aus einem reichhaltigen Fundus an Hits schöpfen. Zu „Manuel Goodbye“ von Andrea Jürgens, die den Musikreigen eröffnete, klatschte das Publikum sogleich im Takt mit. Andrea Jürgens bot dabei auch neue Songs aus ihrer jüngsten CD „Millionen von Sternen“ dar, die wegen des Charterfolgs im vergangenen Jahr und nach längerer Bühnen-Abstinenz der Sängerin bei Fans als „Comeback-Album“ gilt. Mit dem sentimentalen „Die letzte Nacht im Paradies“ schlug Andrea Jürgens gar ruhige und vergleichsweise nachdenkliche Töne an.

Fernsehmoderator Sascha Heyna führte das Publikum charmant durchs dreistündige Programm, bei dem die Stars live zum eingespielten Musik-Playback sangen. An keiner Stelle ließ der bestens gelaunte und das Ahlener Publikum durchweg lobende Moderator schlechte Stimmung aufkommen: „Wenn man eine Schlagerparty feiern kann, dann hier in Ahlen“, rief der Moderator den Konzertbesuchern zu. Enttäuschung kam bei den Schlagerfans nur kurzzeitig auf, als Heyna erklärte, dass der angekündigte Andreas Martin wegen einer Bronchitis nicht auftreten könne. Kurzfristig waren „Die Cappuccinos“ eingesprungen und sorgten mit ihrem flotten Schlagerpop und Songs wie „Party auf dem Mond“ oder „Raphaela“ für mächtig Stimmung. Laut wurde bereits inmitten des Konzerts „Zugabe“ nach dem Auftritt des von „Atemlos“-Autorin Kristina Bach gecasteten niederländisch-deutschen Trios gerufen.

Ein schwungvolles Highlight der „Großen Schlagerhitparade“ auch das Trio „Calimeros“ aus der Schweiz: Zu „Schiff Ahoi“ oder „Du bist wie die Sterne so schön“ schunkelten, sangen und klatschten Fans jeden Alters begeistert mit. Dass die „Calimeros“, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern, als „erfolgreichste Schweizer Schlagerband aller Zeiten“ prämiert wurden, wie Sascha Heyna erklärte, verwunderte da nicht.

Schon in der Konzertpause konnten die Fans ihren Schlagerstars ganz nahe kommen. CDs wurden mit persönlichen Widmungen signiert, Autogrammkarten verteilt und auch nach der Veranstaltung noch so manche Begegnung auf Erinnerungsfotos festgehalten.

Nachdem Sascha Heyna den zweiten Konzertteil mit dem von ihm selbst gesungenen „Sommerparadies“ und dem Klassiker „Schöne Maid“ eingeläutet und die Stimmung bei den stehend applaudierenden Zuhörern angeheizt hatte, kam zum Höhepunkt des Schlager-Events G.G.Anderson auf die Bühne. Für sein „Weiße Rosen schenk‘ ich dir“ bekam der Produzent und Komponist, aus dessen Feder über 1000 Lieder stammen, nicht nur reichlich Beifall, sondern auch einen Strauß der soeben besungenen weißen Blumen vom Publikum geschenkt.

Begeistert applaudierten die Schlagerfans für Andersons spontane Zusage, er werde auch im kommenden Jahr in Ahlen bei der „Schlagerhitparade“ mitmachen. Und schließlich für seinen von allen Zuhörern geradezu herbeigesehnten Hit „Sommernacht in Rom“.

G.G. Anderson schrieb unter anderem Lieder für Mireille Mathieu, Rex Gildo oder Roland Kaiser – und auch für Andrea Jürgens. Mit ihr stand er am Sonntag beim Finale der Schlager-Show noch einmal gemeinsam auf der Bühne, als alle Musiker mit dem begeisterten Publikum „Cheerio“ und als allerletzte Zugabe „Griechischer Wein“ sangen.

„Wo scheint die Sonne am schönsten?“, hatten die „Calimeros“ in einem ihrer Songs gefragt. Am Sonntag schien sie jedenfalls am Schlagerhimmel und ging mit den Interpreten auf der Stadthallen-Bühne über drei Stunden lang für Hunderte von Fans musikalisch auf.