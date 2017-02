Raubüberfall auf ein Wettbüro an der Gemmericher Straße. Zwei Maskierte bedrohten am Samstagabend mit vorgehaltenen Pistolen zwei Angestellte und forderten die Herausgabe des Bargeldes.

Gegen 22.20 Uhr, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung am Montag, betraten die Täter das Wettbüro , in dem sich zwei Mitarbeiter im Alter von 22 und 26 Jahren sowie ein 18-jähriger Besucher aufhielten. Einer der Täter warf dem 26-jährigen Ahlener einen blau-schwarzen Rucksack zu und forderte Geld.

Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, hielten die Unbekannten je eine schwarz-goldene Pistole in der Hand. Nachdem der Mitarbeiter den Rucksack mit dem Geld zurückgab, flüchteten die Täter in Richtung der Straße „Zum Richterbach“.

Nach Angaben der Geschädigten war einer der Männer etwa 1,80 Meter und der andere 1,70 Meter groß und etwas stämmiger. Beide waren vollständig schwarz bekleidet. Sie hatten Jacken und Handschuhe an und trugen Skimasken über dem Kopf. Möglicherweise war einer oder beide Personen mit einer Jogginghose bekleidet.

Die Täter sprachen mit polnischem oder russischem Akzent. Anhand der Stimmen schätzten die Geschädigten die Männer zwischen 20 und 25 Jahre. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Männer vor oder nach der Tat im Bereich des Wettbüros gesehen haben. Angaben an die Wache unter der Nummer 96 50 oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.