Nicht ganz einfach, die B 58 in Höhe des Ortseingangs zu überqueren. Weil die Verkehrsinsel noch fehlt, überbrücken Passanten auf altvertrautem Wege unter der Brücke, obwohl es den Patt eigentlich gar nicht mehr gibt.

Von Ulrich Gösmann

Drüber – über die Bundesstraße 58 – ging‘s „drunter her“ am schnellsten und sichersten. Als es noch ging. Seitdem der schmale Pfad unter der Kälberbachbrücke verschwunden ist, warten Fußgänger, Radfahrer wie auch Jogger geduldig am Fahrbahnrand, um über die „B“ zu kommen. Vieles wäre einfacher, wenn die Verkehrsinsel längst da wäre. Ist sie aber noch nicht.

Dass unter dem Brückenbauwerk in diesen Tagen erneut die Landschaftsgärtner anrücken, war nicht geplant. Sie bringen das Böschungspflaster in Schuss, das zum Jahresende erst frisch verlegt und zwischenzeitlich von Passanten aus den Fugen getreten wurde. Obwohl ihr Weg neuerdings über die viel befahrene Straße gehen sollte, nahmen sie – mit gebücktem Haupt – den darunter. Und hinter allem steht die Frage, warum unter der Brücke nicht alles so geblieben ist, wie es war. Und auch das: Warum zuerst unten der Pfad aufgelöst wurde, noch bevor oben die Insel steht. Der Landesbetrieb Straßen. NRW erklärt‘s mit fließenden Bauabläufen.

Unten geht nichts mehr. Foto: Ulrich Gösmann Unten geht nichts mehr. Foto: Ulrich Gösmann

Nach wochenlanger Pause soll es bei milderer Wetterlage – möglicherweise erst im März – weitergehen. Auf dem knapp einen Kilometer langen neuen Stück B 58 fehlen bisweilen noch die endgültigen Fahrbahnmarkierungen, die Deckschicht auf den Radwegen und die beiden Verkehrsinseln. Die eine in Höhe der Gärtnerei Schulze Eckel, die andere am Ortseingang . Bis dahin dürfte es auch weiterhin Passanten geben, die lieber unten den Kopf einziehen, als oben auf die Lücke im Verkehrsfluss zu warten, die es ihnen erlaubt, sicher über die „B“ zu kommen.