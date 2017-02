Was den Erwachsenen die Bierzeltgarnitur, heißt bei den Kleinen Festzeltgarnitur. Eine solche konnte jetzt für den Kindergarten St. Marien angeschafft werden – dank einer großzügigen Spende der Sparkasse.

Von Christian Wolff

Probesitzen war schon vorher möglich, auch wenn die offizielle Übergabe der Festzeltgarnituren an den Vorhelmer Kindergarten erst am Montagvormittag erfolgte. Die Freude bei Kindern und Erziehern ist jedenfalls deutlich sichtbar, denn die Sparkasse Münsterland-Ost hat die Einrichtung an der Fröbel­straße mit einer großzügigen Spende bedacht.

Geschäftsstellenleiter Michael Rose hatte das Geld schon im Vorfeld überwiesen, sagte er mit Augenzwinkern. Per Zuschuss aus der Kasse des Fördervereins wurden die Sitzgarnituren schließlich angeschafft. „Die Möbel sind speziell für Kinder gemacht“, sagte Tina Stein, Vorsitzende des Fördervereins. „Sie verfügen über eine angemessene Höhe und eine Sicherung, damit die Bänke nicht so schnell umkippen.“ Auch die Kindergarten-Leiterin ist zufrieden: „Wir haben uns sehr darüber gefreut, weil wir ganz viele Einsatzmöglichkeiten für die Tische und Bänke haben“, brachte es Tanja Andrzejewski auf den Punkt. Die Festzeltgarnitur sei sowohl im Inneren als auch im Außenbereich nutzbar.

„Wir investieren immer wieder gern in das Wohl der Kinder“, erklärte Michael Rose im Namen des Geldinstituts. Der Förderverein leiste einen wichtigen Beitrag zum Wohl der Kinder aus Vorhelm und Umgebung. Das gehe weit über die Organisation von Elternaktionen hinaus, wie die Kindergarten-Leiterin bestätigte. Der Verein stehe immer helfend zur Verfügung, wenn es um Anschaffungen geht. Die Unterstützung von Spendern und Sponsoren, wie in diesem Fall die Sparkasse, sei dabei ein wichtiger Baustein. „Derartige Spenden wirken sich zweifellos auch auf die Förderung der Bildung im Kindergarten aus“, so Rose.