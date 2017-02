Von Ulrich Gösmann

Breiter Beifall für das Nahversorgungszentrum Nord. Aber: Wie sieht es mit dem Verkehr aus? Und: Was wird aus dem kleinen „ Edeka “-Markt an der Richard-Wagner-Straße , wenn am Eckpunkt Konrad-Adenauer-Ring / Warendorfer Straße geballte 2725 Quadratmeter Verkaufsfläche inklusive eines neuen Groß-„Edeka“ zur Verfügung stehen? Der Stadtplanungs- und Bauausschuss eröffnete am Montagabend die Diskussion, stimmte der notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans dann aber doch einstimmig zu.

Ein neuer „Edeka“, ein größerer „Netto“: „Das Defizit im Norden ist damit behoben“, befand Stadtplaner Markus Gantefort – und präsentierte erste Animationen von dem, was auf dem ehemaligen Thormannschen Baumschulareal entstehen soll. Die Kombination aus Vollversorger und Discounter habe sich an der Ostbreden- wie auch an der Hammer Straße bewährt. Das werde es in stringenter Umsetzung des Einzelhandelhandelskonzepts auch hier. „Beide Vorhaben sind verträglich. Auswirkungen auf andere Märkte sind marginal“, prognostizierte der Stadt-planer – und schränkte ein: „Gutachterlich ist nicht auszuschließen, dass der Edeka an der Richard-Wagner-Straße Einbußen hat, die auch zur Geschäftsaufgabe führen können.“

Qualitativ wie quantitativ, so Gantefort, verbessere sich das Angebot im Norden deutlich, entsprechend die Erweiterung des Parkplatzangebotes auf insgesamt 184 Stellflächen. Der „Edeka“-Neubau besteche durch klare Architektur. Seine Besonderheit sei das asymme­trische, an zwei Stellen aufstrebende Trogdach. Diagonal mit einem Knick durchzogen, setze es eine „sehr schöne Akzentuierung“ zum Konrad-Adenauer-Ring und auch zum gegenüberliegenden Haupteingang. Die 1725 Quadratmeter Verkaufsfläche seien frei von Stützen, die Anlieferung werde eingehaust. Eine „klare Formsprache“ liest der Leiter der Stadtplanungsabteilung auch aus den Erweiterungsplänen, die den „Netto“ um 300 auf 1000 Qua­dratmeter wachsen lassen. Wohltuend, weil das Bestandsgebäude „eine sehr überladene Gestaltung aufweist“.

Ralf Marciniak (CDU) und auch andere rieben sich an der verkehrlichen Anbindung an die Warendorfer Straße. Ob die am Ende reiche? Seine Empfehlung an den Stadtplaner: „Wenn Sie mal eine halbe Stunde Zeit für einen Kaffee haben, dann gehen sie zu Wiewel an die Ostbredenstraße und gucken, was da passiert.“ Kritisch sah auch Thomas Kozler (SPD) mit Verweis auf die Nahversorgungszentren Ost und West die Verkehrssituation. Heinrich Artmann (FWG) formulierte den Wunsch nach einer „verträglichen Anbindung“ an die Warendorfer Straße. Weitere Fragen warf auch die Anordnung der Parkflächen auf. Markus Gantefort betonte, noch ganz am Anfang der Planungen zu stehen. „Dies hier ist ein erster Schritt.“ Verkehrs-, Lärm- und Artenschutzgutachten stünden noch aus.

Martina Maury (BMA), indirekte Nachbarin des neuen Nahversorgungszentrums, wunderte sich, warum die Anlieferung bei „Netto“ nicht eingehaust sei. Erfahrungen von anderen Märkten zeigten, dass rund um die Uhr angeliefert werde. Auch nachts – mit Lärm. Markus Gantefort versicherte, dass auch das gutachterlich geprüft werde.

Seine Sorge um den Fortbestand des „kleinen Edeka-Marktes“ an der Richard-Wagner-Straße formulierte Thomas Kozler: „Ich halte ihn an dieser Stelle für elementar wichtig.“ Er werde fußläufig gerade von älteren Leuten frequentiert. „Wenn der fällt, bricht für viele etwas weg“.