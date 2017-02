Von Christian Wolff

Die Tanzgarden haben sich schon in Höchstform gebracht, die Kostüme liegen bereit, die letzten Pinselstriche auf den Dekorationen sind getrocknet. Bei der Karnevalsgesellschaft „Klein-Köln“ steuert das Narrenschiff auf die drei „Tollen Tage“ zu. Im Mittelpunkt steht wie immer die Präsentation des neuen Prinzenpaares vom Hellbachstrand.

„Die vergangene 68. Session lief hervorragend auf allen Ebenen“, lobt KG-Präsident Helmut Krainski. „Es wurde sehr professionell trainiert und diszipliniert abgeliefert.“ Als Lohn für die Mühen haben die Aktiven eine Radtour und ein gemeinsames Weihnachtsfest organisiert. „Am 4. Januar wurden mit unserer Bütt- und Bühnensitzung die Grundsteine für die nun laufende 69. Session gelegt.“

Für Ludger I. (Inkmann) und Steffi I. (Kriemann) heißt es nun Abschiednehmen vom Narrenthron. Sie blicken auf eine unterhaltsame, vielseitige und einmalige Session zurück. Am Samstag, 18. Januar, treten ihre Nachfolger auf die Bühne. Ab 20.11 Uhr steht das Festzelt am Gasthaus Pelmke ganz im Zeichen der Gala-Prunksitzung, die wie immer komplett aus eigener Hand zusammengestellt wird. Am Sonntag, 19. Januar, folgt ab 15 Uhr die große Kinderkarnevalssitzung mit der Proklamation des Vorhelmer Kinderprinzenpaares. Mit dem Prinzenfrühstück am Montag, 20. Januar, ab 11 Uhr Saal Pelmke finden die drei „Tollen Tage“ ihren Abschluss.

Das Prinzenpaar Ludger Inkmann und Steffi Kriemann muss den Thron räumen. Foto: Christian Wolff

In der Folgewoche reihen sich die „Klein-Kölner“ dann in den Ahlener Karneval ein. Wie immer beteiligen sie sich als Fußgruppe beim Sturm auf das Rathaus (Rosensonntag). Am Abend zuvor, beim Thekenkarneval, sind die Vorhelmer in der Gaststätte Geisthövel anzutreffen, um alle Besucher auf die Übernahme der Macht durch Stadtprinz Pille I. gehaltvoll vorzubereiten.