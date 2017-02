Was sind die Ursachen für eine Flucht? Der „Missio-Truck“ macht das am Beispiel des Ostkongo transparent. In Kürze hält das Ausstellungsfahrzeug am St.-Michael-Gymnasium.

Von Ralf Steinhorst

Bundesweit ist derzeit der sogenannte „Missio-Truck“ unterwegs. Das St.-Michael-Gymnasium konnte ihn für den 14. und 15. Februar buchen. Dann soll die Ausstellung in dem Sattelauflieger am Beispiel des afrikanischen Bürgerkriegslandes Ostkongo für das Thema Flucht sensibilisieren.

„Ich habe bei ,Missio‘ gesehen, dass es diesen Truck gibt“, sagt Religionslehrer Hendrik Reinke . Schon seit eineinhalb Jahren versucht er, den Truck nach Ahlen zu holen. Der Förderverein der Schule übernimmt die Kosten. An dem Projekt nehmen 115 Schüler der neunten Jahrgangsstufe teil, die sich schon jetzt in den Fachschaften Geschichte, Politik, Erdkunde und Religion mit den Perspektiven „Fluchtbewegungen nach 1945“, „Fluchtgründe“ sowie „Ethische Fragen zur Flucht“ auf den Besuch des „Missio-Trucks“ vorbereiten.

Ist der eingetroffen, werden die Schüler in einem zweiten Schritt von zwei pädagogischen Missio-Mitarbeitern klassenweise durch den Truck geführt. Dieser ist in sechs verschiedene Bereiche eingeteilt, in dem jeder Besucher mit einer Karte mit QR-Code das Schicksal eines Flüchtlings nacherleben kann. „Interessant ist der Ansatz, den eher unbekannten Ostkongo in den Fokus zu setzen“, unterstützt Lars Koe­nig , Leiter der Familienbildungsstätte (fbs), das Projekt. Der Besuch des Trucks bildet für die Schüler zugleich den Abschluss des Missio-Projekts.

Für die Öffentlichkeit bietet die fbs am Mittwoch, 15. Februar zwei Führungen durch den Truck an. Um 14 Uhr sind besonders Aktive des „Sinn“-Netzwerks eingeladen. Um 15.30 Uhr besuchen Ehrenamtliche aus der Flüchtlingshilfe die Ausstellung. Für beide Termine sind noch Plätze für weitere Interessierte frei. Anmeldungen können unter Telefon 9 12 30 bei der fbs erfolgen.

Am Dienstag, 14. Februar, rundet eine Podiumsdiskussion für die Öffentlichkeit das Programm rund um den „Missio-Truck“ ab. Dieser ist noch einmal ab 17.45 Uhr zur Besichtigung geöffnet, ehe dann um 18.30 Uhr die Podiumsdiskussion „Flüchtlinge in Ahlen – Zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ in der Aula des Schulzentrums St. Michael beginnt. Als Gesprächspartner haben Laina Remer vom Internationalen Frauenfrühstück, Fachbereichsleiterin Ursula Woltering und Flüchtlingsberaterin Steffi Klagge aus dem Bürgerzentrum Schuhfabrik ihre Teilnahme bereits zugesagt.