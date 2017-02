Auch die alten Gewächshäuser werden für die vorgesehene neue Wohnbebauung an der Hammer Straße weichen. Foto: Christian Wolff

Eine Lärmschutzwand soll das Wohnen an der Hammer Straße auf dem Areal der ehemaligen Gärtnerei Lodenkemper komfortabler machen. Das fanden nicht alle Mitglieder des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses gut.

Von Dierk Hartleb

Die Begeisterung der Mitglieder im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen hielt sich am Montagnachmittag in Grenzen, als die Bauverwaltung die Pläne für eine Wohnbaubebauung des Areals der ehemaligen Gärtnerei Lodenkemper vorstellte. Kritik löste die Höhe der geplanten Lärmschutzwand von insgesamt 3,90 Meter aus. FWG-Chef Heinrich Artmann fühlte sich an eine Gefängnismauer erinnert und monierte: „Ich bin nicht glücklich über eine solche Höhe.“

Stadtplaner Markus Gantefort hielt dagegen, dass es bei den Lärmemissionen zu deutlichen Überschreitungen durch Autoverkehr komme. Selbst der Einbau von Schallschutzfenstern, der ohnehin für den überwiegenden Teil der geplanten 20 Wohneinheiten für die Schlafräume vorgesehen ist, reiche nicht aus. Alternativ lasse sich nur ein Lärmschutzwall aufschütten.

In seinem Vortrag verwies Gantefort darauf, dass eine eigene Umweltprüfung nicht erforderlich sei. Hinsichtlich des zu beachtenden Artenschutzes ergäben sich einige Einschränkungen bei der Beseitigung des Gehölzes (nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar möglich) sowie beim Abbruch bestehender Gebäude, die wegen der erforderlichen Rücksichtnahme auf Fledermäuse nur von November bis Februar vorgenommen werden könnten.

Auch die Verkehrssituation sei untersucht worden, führte Gantefort weiter aus. Von den 75 zu erwartenden zusätzlichen Fahrten aus dem Wohngebiet sei keine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Hammer Straße zu erwarten. Der ursprünglich vorgesehene Wendehammer für Versorgungsfahrzeuge wie die Müllabfuhr soll durch eine Weiterführung der Anwohnerstraße in Richtung Lessingstraße erfolgen.

SPD-Ratsherr Karl-Heinz Meiwes meinte abschließend, es liege im Benehmen des Investors, eine Lärmschutzwand in dieser Höhe zu errichten. Die Vermarktung der Grundstücke sei allein sein Risiko. Mit der Feststellung Ganteforts, dass die Wand zwingend eingegrünt werden müsse, stimmte der Ausschuss für die Bürgerbeteiligung.