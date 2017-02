Eine Spur der Verwüstung hinterließ ein alkoholisierter Autofahrer am späten Dienstagabend. Nach Angaben der Polizei fuhr er um 21.45 Uhr gegen eine Mauer und mehrere Autos .

Zunächst überholte der 19-Jährige mit seinem Pkw auf der August-Kirchner-Straße den Ford „Fiesta“ eines 34-jährigen Ahleners. Dann scherte der Fahranfänger dicht vor dem überholten Fahrzeug ein, so dass der 34-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern.

Im weiteren Verlauf der Fahrt verlor der Ahlener die Kontrolle über seinen BMW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß der 19-Jährige mit dem Auto gegen eine Mauer des Wersestadions. Hier hinterließ der Unfallverursacher seine Visitenkarte in Form des Kennzeichens.

Anschließend fuhr der Ahlener weiter in Richtung Hansastraße. Dort beschädigte der Fahranfänger drei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Die Polizei traf den Ahlener samt Auto auf der Hansastraße an, da er aufgrund eines Schadens am BMW nicht weiterfahren konnte. Die Beamten stellten fest, dass der 19-Jährige stark alkoholisiert war.

Die Einsatzkräfte ließen dem jungen Mann eine Blutprobe entnehmen und kassierten seinen Führerschein ein. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird von den Beamten auf 16 600 Euro geschätzt.