Das Kunstmuseum will sich Luft verschaffen. Der gesamte Bereich um das Museum soll vom in die Jahre gekommenen Gehölz befreit, die Parkplätze verlegt werden und der Skulpturenpark eine neue Zuwegung erhalten.

Von Dierk Hartleb

Das sieht die Planung von Silke Anna Linnemann und ihres Kollegen Christian Tripp vor, die die Ahlener Architektin am Montagnachmittag den Mitgliedern des Stadtplanungs- und Bauausschusses vorstellte.

Zuvor hatte Meinolf Wiesehöfer als Vorsitzender der Theodor-F.-Leifeld-Stiftung, die das Museum trägt, dargelegt, dass es darum gehe, die Zukunftsfähigkeit des Museums und der Stiftung zu sichern. Allein mit qualitätvollen Ausstellungen werde es nicht gelingen. „Wir können uns nicht mit Großstädten wie Stuttgart oder Düsseldorf vergleichen“, so Wiesehöfer. Aber das Umfeld müsse stimmen. Mit der Lage am Werseradweg verfüge es bereits über ein Standbein bei Tagesausflügen.

Ein band aus hellem Werkstein soll das Museum und den Skulpturengarten umschließen. Ein band aus hellem Werkstein soll das Museum und den Skulpturengarten umschließen.

Linnemann lenkte anschließend die Aufmerksamkeit der Politiker auf einige Schwachpunkte des bestehenden denkmalgeschützten Gebäudeensembles. So sei für den von Westen kommenden Besucher völlig unklar, wo sich der Eingang befinde, weil die Holztür zum Türmchen stets verschlossen sei. Auch die Sichtbeziehungen in die Innenstadt stimmten nicht. „Die Stele vor dem Eingang versperrt den Blick“, stellte sie fest. Die gesamte Situation werde der Bezeichnung Museumsplatz nicht gerecht.

" „Die Stele vor dem Eingang versperrt den Blick.“ Silke Anna Linnemann "

Die von Silke Anna Linnemann vorgestellte Planung sieht ein aus einem hellen Werkstein bestehendes sockelartiges Band vor, in das das Museum eingebettet ist. Die Holztür im Türmchen soll mit Glas geöffnet werden, die den Blick auf eine Lichtinstallation im Innern freigibt.

An der Frage der Parkpläze, die an die Westseite verlegt werden sollen, entzündete sich eine Diskussion. Martina Maury (BMA) begrüßte die Planung, bemängelte aber, dass die ohnehin angespante Parkplatzsituation durch den Wegfall von mindestens einem Platz noch schwieriger zu werden drohe, weil viele Besucher den Gang vom Rathausparkplatz über die Westenmauer mieden. Dazu merkte Stadtbaurat Andreas Mentz an, dass die Querungshilfe ohnehin noch überarbeitet werden solle.

Blick auf den Plan – und das Band, das den Museumsbereich im Halbkreis umschließt.. Blick auf den Plan – und das Band, das den Museumsbereich im Halbkreis umschließt..

Die Neugestaltung sieht zudem eine Verlegung der Fahrradständer im Eingangsbereich und eine neue Zuwegung für Fußgänger und Radfahrer für den Skulpturenpark vor und zum Stadtpark vor.

Für die Neugestaltungspläne gab es von allen Seiten Lob. Lediglich die im Plan vorgesehene Verringerung der Fahrbahnbreite der Westenmauer im Kreuzungsbereich machte Ralf Marciniak (CDU) stutzig, der befürchtete, dass die Rückstaus noch länger würden. Andreas Mentz versicherte, dass auch an dem Verkehrskonzept noch gearbeitet werde. Im Übrigen dürfe man die Bürger angesichts der zu erwartenden Baustellen in der Innenstadt nicht übermäßig belasten.