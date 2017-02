Tönnishäuschen -

Es wird spannend: Am Dienstag, 14. März, liest Gisbert Strotdrees in der Alten Schule in Tönnishäuschen aus seinem Buch „Tatort Dorf“. Der Autor, Historiker und Journalist hat dafür Gerichtsakten, Dorfchroniken und Verhörprotokolle gewälzt.