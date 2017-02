Eine Dokumentation über den Einzug des Aufklärungsbataillons 7 in die „Westfalen-Kaserne“ überreichte Dirk B. Rösner (l.) anlässlich des Besuchs von Reinhold Sendker, Bundestagsabgeordneter der CDU, an Oberstleutnant Stefan e (M.). Foto: Christian Wolff

Von Christian Wolff

Die Soldatenfamilie des Aufklärungsbataillons 7 ist bald wieder komplett. „Morgen kommt der letzte Kamerad aus Mali zurück“, gab Oberstleutnant Stefan Kribus am Mittwoch sichtlich zufrieden bekannt. „Damit können wir unser Einsatzjahr nun erfolgreich abschließen.“ Neben Mali waren die Ahlener auch im Kosovo und in Afghanistan unterwegs. Die kommenden Monate stehen dann im Zeichen der Einsatzvorbereitung, bis es Anfang 2018 erneut nach Afghanistan geht.

Doch der Kommandeur hatte bei dem bereits vor einigen Monaten verabredeten Besuch des CDU-Bundestagsabgeordneten Reinhold Sendker noch weitere gute Nachrichten in petto: Die im Jahr 2012 auf den Weg gebrachte Rundumsanierung des Standorts wird in Kürze weitere sichtbare Fortschritte machen. Insgesamt 32 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. „Viel Geld wurde hier bereits gut angelegt“, sagte Sendker mit Blick auf die baldige Fertigstellung des sogenannten „Trio“-Gebäudes für die Truppenküche und Versammlungen.

Im zweiten Quartal werden die seit Jahren leerstehenden Blocks im rechten Kasernenteil abgerissen, darunter auch das ausgediente Offiziersheim. Die derzeitigen Notunterkünfte werden nach ihrem Freiwerden wieder von Soldaten bezogen. Das jetzige Unteroffiziersheim bleibt erhalten, dient aber langfristig als Schulungszentrum.

Reinhold Sendker lobte die Einbindung der Soldaten in die Region und das zivile Umfeld als „vorbildlich“. Die Bundeswehr gehöre ganz selbstverständlich zum Ahlener Stadtbild. „Sie erfreuen sich hier sehr viel Sympathie.“ Nach der Auflösung des Sanitätsregiments 22 habe es einen „nahtlosen Übergang“ gegeben, inzwischen stehe der Standort wieder für eine Wirtschaftskraft, die viel Arbeit in die Region bringe. Nicht zuletzt lebe ein Großteil der knapp 900 Soldaten sowie der etwa 100 Zivilangestellten in engerem Radius, hielt der Kommandeur fest. Viele haben in den vergangenen Monaten in Ahlen eine Wohnung gefunden, auch dank unkomplizierter Unterstützung durch die Stadtverwaltung.

Nach fast fünfjähriger Bauzeit, bedingt durch ungeahnte Verzögerungen, sieht das „Trio“-Gebäude seiner Fertigstellung zum Ende des ersten Quartals 2017 entgegen. Foto: Christian Wolff Nach fast fünfjähriger Bauzeit, bedingt durch ungeahnte Verzögerungen, sieht das „Trio“-Gebäude seiner Fertigstellung zum Ende des ersten Quartals 2017 entgegen. Foto: Christian Wolff

Eine gewichtige Rolle der zivil-militärischen Zusammenarbeit spiele außerdem der „Freundeskreis Ahlener Soldaten“, weiß der Bundestagsabgeordnete. „Schätzen Sie sich glücklich darüber, das hat nicht jeder Standort“, richtete sich Sendker an den Kommandeur, der die Wertschätzung aus der Bevölkerung erst jüngst beim gemeinsamen Neujahrsempfang mit dem Bürgermeister erlebt hat. „Wir haben viele Leute erreicht, die wir sonst nicht erreicht hätten und großes Interesse verspürt“, so Kribus. „Deswegen haben wir eine alternierende Fortsetzung ins Auge gefasst.“

Für den „Freundeskreis“ hatte Dirk B. Rösner im August 2016 die Aufgabe übernommen, den Einzug der Aufklärer zu dokumentieren. Im Anschluss ans Abgeordnetengespräch überreichte der Ahlener ein gerahmtes Bild aus dieser Serie an den Kommandeur – als weiteren Beleg des Brückenschlags zwischen Soldaten und Zivilisten. „Die Idee, dieses Ereignis für die Nachwelt zu dokumentieren, ist im Vorjahr bei der Fahrt zur Gedenkfeier auf den Düppeler Schanzen entstanden“, erklärte Rösner. Neben weiteren Relikten der bald 60-jährigen Tradition der „Westfalen-Kaserne“ wird das Bild am Standort sicher einen dauerhaften Platz finden.