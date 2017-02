Von Dierk Hartleb

„An der Bodelschwinghschule hängt schon ein wenig Herzblut.“ Sagt Dirk Winter , Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes ( ASB ) Münsterland . Im Nachsatz legt Winter noch einmal nach. „Auch schon etwas mehr.“ Die Tage der Bodelschwinghschule als Notunterkunft sind gezählt, auch wenn sie derzeit gut belegt ist. Am 30. April sollen in der ehemaligen Hauptschule die Lichter ausgehen. „Wir hätten die Einrichtung gerne als ZUE (Zentrale Unterbringungseinrichtung, Anm. der Redaktion) weitergeführt“, räumt der ASB-Chef freimütig ein.

Die Auflösung der beiden Notunterkünfte – die zweite ist auf dem Areal der „Westfalenkaserne“ untergebracht und soll bereits zum 31. März vom Netz gehen – bedeutet auch, dass sich mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen neuen Job suchen müssen. „Dabei lassen wir sie nicht allein“, versichert Karsten Berndt , ASB-Fachbereichsleiter für Flüchtlingshilfe und Migration. Seitdem das Land durch die Bezirksregierung im Spätsommer 2016 bekanntgegeben hat, dass die Pläne für eine ZUE in Ahlen ab acta gelegt worden sind, hat Kathrin Hecker als Koordinatorin für Freiwilligendienste viele Einzelgespräche mit Mitarbeitern geführt. Ziel war es, für jeden Einzelnen konkrete Jobperspektiven zu entwickeln. Für 37, also knapp die Hälfte, ist dies bereits gelungen, berichtet Berndt. Das können Ausbildung, Studium oder auch die Zusage für eine Stelle sein. Und für 19 ASB-ler liegen die Anstellungsverträge schon in der Schublade.

Zunächst ging es bei den Gesprächen darum, die Fähigkeiten und Qualifikationen zu ermitteln. „Eine beträchtliche Anzahl unserer Mitarbeiter war zuvor langzeitarbeitslos, hatte die Ausbildung abgebrochen oder anderweitig eine schwierige Bildungsbiografie“, beschreibt Berndt die Ausgangssituation. „Für sie war es wichtig, sich wieder an eine Tagesstruktur zu gewöhnen“, fährt der Fachbereichsleiter fort. Bei der Arbeit mit Menschen, die noch schutzbedürftiger als sie selbst seien, hätten viele ungeahnte Qualitäten entwickelt. „Da hatte jemand auf dem Zeugnis in Mathe vielleicht eine Fünf, aber behält bei Konflikten einen kühlen Kopf“, führt Berndt weiter aus. Insofern hätten viele durch die Arbeit in der Notunterkunft in der Betreuung von Geflüchteten ein neues Selbstwertgefühl entwickelt, das ihnen neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffne. Einem Mitarbeiter habe man ermöglicht, pädagogische Fähigkeiten zu erwerben. Er könne damit jetzt eine Stelle als Ausbilder antreten. Einigen jungen Mitarbeitern kann der ASB eine konkrete Ausbildungsperspektive bei der eigenen Organisation anbieten.

Der ASB hätte gerne noch mehr Zeit gehabt, um möglichst allen Perspektiven bieten zu können, wobei sich einige wenige verweigern würden.

„Die geflüchteten Menschen die zu uns gekommen sind, sind in vielfacher Hinsicht eine Bereicherung für unsere Gesellschaft“, stellt Winter fest. Die große Mehrheit sei nach wie vor dankbar für die gute Aufnahme.

„Wir sind dankbar für das große Engagement der Ahlener und die gute Zusammenarbeit mit der Stadt“, sagt Winter und stellt in Aussicht: „Wir kommen wieder.“