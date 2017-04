„Das hatten wir noch nie“, staunt Bereichsleiterin Steffi Schröter. Im St.-Franziskus-Hospital gab es in anderthalb Wochen vier Zwillingsgeburten.

Von Dierk Hartleb

Helle Freude herrscht in der Geburtshilfe am St.- Franziskus-Hospital: Innerhalb der zurückliegenden anderthalb Wochen gab es viermal Zwillinge. „Das hatten wir noch nie“, ist sich Steffi Schröter, zuständige Bereichsleiterin der Geburtshilflichen Klinik, sicher.

Zum Pressetermin am Freitag erschien allerdings nur Sahar Ousseily-Hammoud mit ihren Zwillingen Mahmoud und Mariam. Die Hammerin hatte sich bewusst für das Franziskus-Hospital entschieden, obwohl sie nur einen Steinwurf weit entfernt von der Barbara-Klinik in Heessen wohnt. „Ich bin hier selbst zur Welt gekommen“, erklärt sie. Und hier hat sie auch ihre erste Tochter vor drei Jahren zur Welt gebracht. Insofern sei es für sie gar keine Frage gewesen, für die Geburt ihrer Zwillinge wieder ins Krankenhaus nach Ahlen zurückzukehren.

Den Anfang hatten am 24. März die beiden Mädchen Hilal und Hira Ertürk gemacht. Tags darauf folgten Jamal und Fatima Saleh sowie Mahmoud und Mariam Ousseily-Hammoud am gleichen Tag. Am 30. März vervollständigten David und Patrick Cuturic die Zwillingsgeburtenwelle. Ihre Eltern kommen aus Ahlen, Beckum und Hamm.

„Wir freuen uns, dass sich weiterhin so viele Eltern aus Ahlen und der Region für das St.-Franziskus-Hospital entscheiden“, stellten Oberarzt Kai Reinecke und sein Kollege, Privatdozent Dr. Arrigo Fruscalzo, fest. Bis zum 5. April kamen in diesem Jahr bereits 124 Jungen und 104 Mädchen zur Welt. Im vergangenen Jahr hatte das Franziskus nach längerer Zeit wieder die magische Grenze von 1000 Geburten überschritten: 1084 Geburten mit 1099 Babys. Ärzte, Pflegepersonal und Hebammen sind zuversichtlich, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt.