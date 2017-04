Claudia Kurp-Börste ist die neue Leiterin des gemeinnützigen Sozialkaufhauses des Vereins Horizonte an der Beckumer Straße 61.

Vor einem knappen halben Jahr hat sie die Leitung des Geschäfts übernommen und damit die Nachfolge von Christa Lummerzheim angetreten. Christa Lummerzheim hatte das Sozialkaufhaus über sechs Jahre erfolgreich geführt und weiterentwickelt.

Claudia Kurp-Börste bringt eine langjährige Einzelhandelserfahrung mit, 20 Jahre lang war sie in mehreren Karstadt-Filialen als Abteilungsleiterin tätig. Ihre kundenorientierten Fachkenntnisse gibt sie im Arbeitsalltag an die Maßnahmeteilnehmer weiter und vermittelt diesen notwendige Kompetenzen für einen Wechsel zurück in den ersten Arbeitsmarkt.

„Wir freuen uns sehr, dass Horizonte mit Frau Kurp-Börste eine lebens- und berufserfahrene Leitung für unser Sozialkaufhaus an der Beckumer Straße gewonnen hat“, erklärt Horizonte-Geschäftsführer Dr. Ralf Thorwirth. „Bereits in den ersten Monaten ihrer Tätigkeit konnte sie ihre vielseitigen Fachkenntnisse erfolgreich einsetzen und hat dabei in enger Zusammenarbeit mit den betrieblichen Sozialarbeiterinnen schon eigene Impulse gesetzt.“