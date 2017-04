Von Ulrich Gösmann

Viel Rauch um wenig Feuer: Der stand am Samstagnachmittag in schwarzen, schmalen Säulen senkrecht über der Nahrath-Brache - und lenkte Einsatzkräfte als auch Schaulustige in die enge Gasse der Industriestraße. Brandherd: eine Matratze, ein paar Autoreifen und jede Menge Unrat im hinteren Gebäudekomplex. Die Hauptwache machte um 14.53 Uhr einen Löschzug und 30 Mann Besatzung mobil.

Wie oft es hinter der still vor sich hin bröckelnden Fassade der ehemaligen Emaillefabrik schon brannte? „Endlos“, sagt Einsatzleiter Ronald Pälmke. Er selbst war diesbezüglich schon geschätzte fünf bis sechsmal draußen.

Reinkommen – weniger ein Problem. Und doch das grundsätzliches: „Die Brache ist so löchrig wie ein Schweizer Käse“, so ein Polizeibeamter. Für ihn naheliegend, dass Jugendliche auf ihrem Abenteuerspielplatz gezündelt hatten. Aber das werde jetzt noch ermittelt.

" „Die Brache ist so löchrig wie ein Schweizer Käse.“ Polizei "

Die Feuerwehr setzte einen Atemschutztrupp ein, löschte das Feuer mit ihrem Spezialschaum und lüfte kräftig durch. Für eine Erkundungsrunde fuhr die Drehleiter aus, um zu sehen, ob auch die Dachhaut betroffen gewesen war und noch weitere Brandnester im hinteren Part unentdeckt vor sich hin glühten. Aber Fehlanzeige. Nach einer knappen Stunde war der Spuk vorbei, der kurz Feuer in die langsam einkehrende Ruhe des Samstagnachmittags gebracht hatte.