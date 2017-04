Über eine Rekordbeteiligung am Haldenkreuzweg freute sich am Samstagnachmittag der Förderverein Haldenkreuz. Es gab aber auch kritische Töne.

Von Peter Schniederjürgen

Deutlich über 200 Pilger sammelten sich auf dem Parkplatz an der Bergamtstraße. Von hier ging es mit musikalischer Begleitung des Blasorchesters Dolberg auf die höchste Erhebung im Umkreis.

Am Ziel, dem Plateau der Halde, angekommen wandte sich Martina Jotzeit, Vorsitzende des Fördervereins Haldenkreuz, an die Pilger. „Das Gesicht unserer Stadt ist schön,. Aber es wäre noch schöner, wenn wir hier einen fest installierten Kreuzweg aufstellen dürften“, erbat sich die Vereinsvorsitzende. Ein Projekt, das der Verein seit über drei Jahren intensiv betreibt. Dabei geht es um zwölf Stelen, die den Leidensweg darstellen. Aus Kortenstahl gefertigt, vandalismussicher, aber mit Minibaggern transportabel, soll damit der Weg auf die Halde bereichert werden. „Wir freuen uns, dass wir den Künstler, der auch unter anderem das Torkreuz am Ostwall / Südstraße gestaltet hat, dazu gewinnen konnten“, fügte Jotzeit an. Obendrein sei die Finanzierung mit Sponsoren und Vereinsmitteln – von der Herstellung bis zur Aufstellung – gesichert. „Was uns fehlt, ist nur die Genehmigung des Eigentümers der Halde“, bedauerte die Vorsitzende.

Unter dem Motto „Gesicht zeigen“ zogen die Menschen nicht nur in Erinnerung an den Leidensweg Christi auf die Halde. Die zwölf Stationen bekamen mit den Worten der evangelischen und katholischen Geistlichen und Vertretern des veranstaltenden Vereins einen realen und zeitgemäßen Bezug.

„Noch immer gibt es zu viel von Menschen verursachtes Leid, Menschenrechtsverletzungen durch physische und psychische Gewalt“, sagte Pfarrerin Dr. Petra Gosda. Dagegen will der Kreuzweg ein Zeichen setzen, das auch ein Zeichen für das Leben in Vielfalt sein soll. „Damit sagen wir Ja zum Frieden, zur Gerechtigkeit, zu Gott und der Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern im Glauben“, ergänzte Martina Jotzeit.

Der Haldenkreuzweg wird von den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden unterstützt.