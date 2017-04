Die zahlreichen Helfer des Förderverein der Paul-Gerhardt-Kirche sind auf das Osterfeuer am Abend des Ostersonntags wieder gut vorbereitet. Foto: Ralf Steinhorst

Von Ralf Steinhorst

Der Förderverein der Paul-Gerhardt-Kirche ist gut vorbereitet auf sein nächstes Osterfeuer. Am Samstagvormittag wurde der Holzstoß aufgeschichtet, der am Abend des Ostersonntags entzündet wird. Der Vormittag wurde von den Fördervereinsmitgliedern auch dazu genutzt, die Außenanlagen rund um die Kirche zu pflegen.

Zum elften Mal jährt sich das Osterfeuer auf der Wiese neben der Paul-Gerhardt-Kirche, das sich zum größten Osterfeuer im Stadtgebiet Ahlens entwickelt hat. „Wir erwarten bei gutem Wetter wieder bis zu 2000 Besucher“, ist der stellvertretende Fördervereinsvorsitzende Horst Schulte mit seinem Team von 40 Helfern gut vorbereitet.

Um 18 Uhr wird der evangelische Pfarrer Markus Möhl zusammen mit dem katholischen Pfarrer Reinhardt Kleinewiese den ökumenischen Familiengottesdienst in der Kirche zelebrieren. Beim Auszug werden die jungen Besucher wieder mit einem Osterei beschenkt.

Die beiden Pfarrer ziehen dann in einer Prozession mit der brennenden Osterkerze zum Holzstoß, um ihn gemeinsam zu entzünden. Der Posaunenchor unter der Leitung von Rolf Leuthardt spielt österliche Choräle.

Auf die Besucher des Osterfeuers wartet wieder eine Zeltstadt, die zum einen dem Servicebereich dient, zum anderen auch als wettergeschützter Aufenthaltsbereich. Angeboten werde wieder Gegrilltes, Pommes und Getränke. Wertmarken können an zwei Ausgabestellen gekauft werden.

Für die Kinder wird eine Feuerschale aufgebaut, an der sie Stockbrot backen können. Im Hintergrund steht auch die Feuerwehr bereit, um einen sicheren Verlauf beim Abbrennen des Feuers zu gewährleisten.

Das Osterfrühstück im Pfarrsaal findet in diesem Jahr bereits am Ostersonntag statt und nicht wie gewohnt am Ostermontag. Um 10.30 Uhr leitet eine kurze Andacht im Pfarrsaal das Osterfrühstück ein, das unter der Leitung von Inge Wagner von der Frauenhilfe und vom Kirchenchor organisiert wird.