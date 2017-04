Ein musikalisches Gefecht lieferten sich zuweilen Dieter Falk am Flügel und Sohn Paul am Keyboard bei der Interpretation von Liedern des Reformators Martin Luther oder Bach-Kompositionen. Foto: Peter Schniederjürgen/ Dierk Hartleb

Flügel und Keyboard, dazu Lichteffekte im Sekundentakt – das Arrangement auf dem Altar der Pauluskirche war am Freitagabend schon ungewöhnlich, entsprach aber den Vorstellungen von Dieter Falk und Sohn Paul.

Von Dierk Hartleb

„Ich will sehen, wie Ahlen groovt“, rief Dieter Falk gleich zu Beginn des „Specials“ mit dem Titel „A Tribute to Martin Luther“ dem Publikum zu. Und das ließ sich von Anfang an von der ansteckenden Fröhlichkeit der beiden Falks und ihrer Musik infizieren und „groovte“.

Die ersten Zweifel, ob das ein Kirchenlied sein soll, sind schnell beseitigt, als sich beim zweiten Stück eine bekannte Melodie mehr und mehr herausschält. „Ein feste Burg ist unser Gott“, die geradezu zur Glaubenshymne des Protestantismus geworden ist, und dessen rockige Version die Pauluskirche in ihren Fundamenten erschüttern lässt. Doch der Komponist des Pop-Oratoriums „Luther“ beherrscht auch die leiseren, leicht swingenden Akkorde, als er den ebenfalls vom Reformator selbst geschriebenen Choral „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ intoniert. Er wird zu einem durchdringenden musikalischen Bekenntnis.

Für Dieter Falk ist Luther der erste Pop-Komponist, denn der Augustinermönch hat es verstanden, jahrhundertealte Volkslieder aufzunehmen und zeitgemäß umzuformen. Nichts anderes macht Dieter Falk mit seinen Arrangements heute. Dabei bleibt die Hochachtung vor Luther und Bach („Ohne Bach wäre ich nicht zur Musik gekommen“) in jedem Akkord spürbar.

Das Publikum ist gleich mehrfach gefordert: Immer wieder animieren es Dieter und Paul Falk, mitzusingen, zu klatschen oder zu grooven, und das bitte stehend, so dass die Besucher zuweilen den Eindruck haben konnten, einer ganz anderen Art von Gottesdienst beizuwohnen.

Fester Bestandteil in den Falk & Son-Konzerten ist der Publikumsruf: Die Besucher rufen dem Pianisten die Nummer eines Kirchenlieds aus dem Gesangbuch zu, Dieter Falk schaut kurz nach und improvisiert dann eine eigene Version. Von seiner Ankündigung, im Ausnahmefall („Wenn ich es gar nicht kenne“) es nicht zuspielen, macht er keinen Gebrauch.

Dann ist Paul Falk als Solist gefragt, der das virtuose Spiel seines Vaters am Flügel auf dem Keyboard facettenreich und kraftvoll begleitet hat, und einige Titel aus seinem im Sommer erscheinenden Debütalbum vorstellt, das im elterlichen Tonstudio entsteht. Darin erzählt er mit beeindruckend ausdrucksstarker Stimme balladenhaft von der ersten verflossenen Liebe und Kindheitserinnerungen.

Das groovte... Foto: Peter Schniederjürgen Das groovte... Foto: Peter Schniederjürgen

Für Pfarrer Markus Möhl, der das Konzert organisiert hat und moderiert, sind diese persönlichen Elemente Anlass, die beiden perfekt miteinander harmonierenden Musiker zu fragen, ob es auch mal kritische Augenblicke gibt? Die Rolle der Kritikerin übernimmt Ehefrau Angelika, plaudert Dieter Falk aus und dabei fielen durchaus auch deutliche Worte. Inspirationsquelle seien für ihn die jazzigen Bach-Interpretationen des französischen Pianisten Jacques Loussier und der niederländischen Symphonic-Rock-Formation „Ekseption“ gewesen, verrät Dieter Falk.

In dem Konzert dürfen natürlich auch Bachs Ohrwürmer nicht fehlen: „Bourrée“, „Toccata“ und „Air“, deren Klängen das Publikum fast andächtig lauscht. Beim „Gloria“ ist dann wieder der volle Körpereinsatz des Publikums gefordert, das die festliche Kantate zu einem Höhepunkt des Konzerterlebnisses werden lässt.

Mit zwei Zugaben verabschieden Falk & Son, nicht ohne die Ton- und Lichttechnik für ihre professionelle Arbeit zu loben, um anschließend umgehend zum Stand mit CDs, Plakaten und Textbüchern zu eilen, wo ihre Signatur auf allem, was zu beschreiben ist, gefragt ist, einschließlich Selfies mit beiden.