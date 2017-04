Die Schüler des Wahlfachs Kunst der Overbergschule beschäftigten sich in den letzten Wochen mit dem Entwurf des Weinetiketts für den Gourmetmarktwein 2017. Marcus Schulz (rechts) nahm erste Motive unter die Lupe. Foto: Ralf Steinhorst

Was kommt drauf auf‘s Etikett für den nächsten Gourmetmarktwein? Am 25. April entscheidet die Jury. Auf erste Entwürfe ließen die Overbergschüler aber schon jetzt blicken.

Von Ralf Steinhorst

Auf Hochtouren laufen schon jetzt die Vorbereitungen für den Gourmetmarkt, der vom 2. bis zum 4. Juni am Werseufer vor dem Städtischen Gymnasium stattfindet. Dazu gehört auch die Gestaltung der Etiketten für den Gourmetmarktwein. Entworfen werden sie in diesem Jahr von der Overbergschule, wo sich Marcus Schulz am Freitagvormittag als Vertreter der Gourmetmarktwirte die ersten Vorschläge anschaute.

Seit vier Wochen beschäftigen sich die 17 Schüler des Wahlfachs Kunst der zehnten Jahrgangsstufe von Lehrerin Mary Schmeken mit der Aufgabe. Hinzu kamen zwei Schüler des achten Jahrgangs, die ebenfalls Lust hatten, mitzumachen.

„Ich habe aus dem Internet Texte über die Form und Farben von Weinetiketten zusammengetragen“, hatte Mary Schmeken einige Hilfestellungen für die Schüler bereitgestellt. Denn die Entwicklung eines Weinetiketts ist nicht einfach. „Soll es seriös oder knallig werden?“, fragte sich beispielsweise Schülerin Rebekka Üre und entschied sich für eine knallige Version. Bei ihr schaut ein Auge mit Trauben in der Pupille auf ein Weinglas.

Den Schülern wurde freie Hand bei der Kreativität gelassen. Auch bei der Auswahl der Werkstoffe traf das zu. Die einen arbeiteten mit Pastellfarben oder Bleistiften, andere mit einem Prisma-Colour-Stift. Als weitere Motive tauchten auch Weinglas mit Weinrebenblatt und Weinrebe oder die St.-Bartholomäus-Kirche sowie der Blaue Wasserturm auf, den Marcus Schulz für sich umgehend zum Weinturm umfunktionierte.

Die Schüler der Overbergschule gestalten zum zweiten Mal die Weinetiketten, insgesamt findet der Wettbewerb zum 13. Mal statt. „Immer mit guten Motiven – es war immer ein Highlight dabei“, fand Marcus Schulz. In diesem Jahr wird der Gourmetmarktwein in den Versionen Weiß und Rosé mit dem individuellen Etikett ausgestattet. „Der Rosé wird gerade abgefüllt“, stellte Marcus Schulz fest.

Am 24. April entscheidet die Fachschaft Kunst der Overbergschule, welche zehn Motive in die enge Auswahl gehen, am 25. April sucht die Fachjury mit Vertretern vom Kunstverein, dem Kunstmuseum, der Gourmetmarktwirte, der Presse und der Overbergschule nach dem Siegermotiv. Dem Schüler des Siegermotivs winken 50 Euro zur Belohnung und er wird zur Eröffnungsfeier eingeladen und dort gewürdigt. Die speziellen Gourmetmarktweinflaschen können natürlich auf dem Gourmetmarkt wieder käuflich erworben werden.