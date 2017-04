Dieter Falk und sein Sohn Paul sind unzertrennlich. Am Rande ihres Konzertes in Ahlen ließen sie auch in ihr Privatleben blicken.

Von Dierk Hartleb

Vater und Sohn gemeinsam im Konzert – eine Premiere im eigentlichen Sinn war es nicht. Aber Seltenheitswert hat es. Darin waren sich Dieter und Paul Falk am Freitagabend bei ihrem „Special“ in der Pauluskirche einig. Auch ansonsten passt an diesem Abend kein Blatt zwischen den 20-Jährigen und den 57-jährigen Vater – erfolgreicher Musikproduzent, Komponist sowie ausgebildeter Kirchen- und Schulmusiker –, wie die beiden schon beim Vorgespräch im Pauluszentrum zeigen.

„Mein Vater ist für mich so etwas wie ein Kumpel“, beschreibt Paul Falk das Vater-Sohn-Verhältnis. Das war natürlich nicht immer so. Nicht, als er und sein Bruder Max klein waren und als die größte Angst von Paul und Max war, dass die gerade gebaute Sandburg zusammenfallen könnte. Und auch nicht, als sie mit 12 und 13 Jahren Klavierunterricht hatten, und ihre Lehrerin baten, immer wieder dasselbe Stück vorzuspielen. Spätestens beim zehnten Mal hatten sie es nur durch Zuschauen intus, dass sie es nachspielen konnten. Vater Dieter („Ich war damals viel unterwegs“) kam erst später darauf, dass seine Söhne gar nicht Noten spielen konnten.

Auch die Leidenschaft ihres Vaters für Bach und Luther haben die Söhne nicht immer geteilt. Frühzeitig hat Dieter Falk verstanden, dass „die Form zeitgemäß sein muss, damit die zeitlose Botschaft verstanden werden kann“. Heute ist es für Paul kein Thema, seinen Vater beim „Special“ zu begleiten. Gleichzeitig nutzt der 20-Jährige die Gelegenheit in Ahlen, einige noch nicht veröffentlichte Lieder aus dem Album vorzustellen, das seit zwei Jahren in der Mache ist und im Sommer erscheinen soll.

Während Sohn Max derzeit im Rahmen seines Medizinstudiums in den USA weilt, macht Paul in Deutschland sein Ding. In Köln nimmt er privat Schauspielunterricht, obwohl er aus 120 TV-Auftritten schon fernseherfahren ist. Darüber hinaus ist er als Synchronsprecher und Musicaldarsteller – im Luther Pop-Oratorium, das sein Vater eigens zum 500. Reformationsjubiläum komponierte, wirkt er in der Rolle als Kaiser Karl V mit – gefragt. Sein eigens zum eigenen Abitur produzierter Song „Acht lange Jahre“ wurde bei You Tube zum Hit. „Ich wurde bisher 70- mal von Abiklassen deshalb angefragt“, erzählt Paul nicht ganz ohne Stolz. Natürlich bekommen die die Genehmigung, das Lied zu spielen – umsonst. Denn dazu erinnert er sich zu gut an seine eigene Schulzeit, in der das Geld immer knapp war.