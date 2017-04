Rast an der Alwine: Ludger Bach, Peter Fliegener, Herbert Leifker und Willi Wienker (stehend v. l.) sowie Willi Bücker, Alina Westhoff, Ludger Westhoff und Gerhard Barschket (sitzend v. l.) weihten die neue Sitzbank am Strontinanit-Erinnerungsort ein. Foto: Ralf Steinhorst

Von Ralf Steinhorst

Die im Herbst eingeweihte Erinnerungsstation zum Strontianitbergbau an der Wegegabelung Strontianitstraße / Zur Alwine ist in diesen Tagen ergänzt worden: Sie lädt jetzt Passanten zum Verweilen ein. Ludger Westhoff spendete am Freitagnachmittag eine rustikale Sitzbank aus Eiche.

Die Erinnerungsstation wurde am 9. Oktober vorigen Jahres eingeweiht, um an die Schließung des Schachts „Alwine“ vor genau 125 Jahren zu erinnern. Damals übergaben die Anwohner der Strontianitstraße eine erste kleine Sitzbank für Kinder als Spende an den Heimatverein Vorhelm. Schon damals sagte Ludger Westhoff zu, zum Frühling auch für eine Sitzgelegenheit für Erwachsene sorgen zu wollen.

„Ich hatte da gar nicht mehr dran gedacht, da präsentiert er uns diese tolle Bank“, zeigt sich Willi Wienker, Vorsitzender des Heimatvereins, sehr dankbar für die Spende. Ludger Westhoff hatte Eichenholz vom Hof Uhlenberg in Wadersloh, dem elterlichen Hof seiner Frau Sigrun, verwendet. Heimatfreund Gerd Barschket hatte das Material mit seinem Oldtimertrecker abgeholt. In Vorhelm bearbeitete Ludger Westhoff das Holz mit einer Motorsäge, um die Bank herzustellen, die nun imprägniert auch dem Wetter trotzt. „Wir müssen ja was für unsere Parklandschaft tun“, zeigte sich Westhoff mit seinem Werk, das – ganz westfälisch – mit einem Schnaps eingeweiht wurde.