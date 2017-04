Von Peter Schniederjürgen

„So taufe ich dich auf den Namen ,Max und Moritz‘ und wünsche allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!“ – Mit dieser traditionellen Taufformel entließ Oliver Neuperger, Vorsitzender des Schiffsmodellbauclubs Ahlen ( SMC), am Sonntag den originalgetreuen Schubverband auf die Reise über den Langstteich, Heimatrevier des Clubs.

Der SMC beging mit der Taufe der beiden Leichter und eines ferngesteuerten Paddelbootes das traditionelle Anfahren, das den Start der Saison markiert.

„Genaugenommen ist nicht der Verband, sondern es sind die beiden Leichter getauft worden“, gibt Erbauer und Kapitän Josef Schuld an. Er hat auch das Schubschiff „Herkules XV“ in seiner Kellerwerft zusammengesetzt. Dabei hat er sich sehr eng an das auf dem Rhein verkehrende Original gehalten. Das verkehrt mit seinen rund 4000 Pferdestärken und bis zu sechs Schubleichtern vorzugsweise auf dem Rhein und nun im ungefähren Maßstab 1:25 auf dem Langstgewässer. Dabei ist auch das Paddelboot „Amigo“ mit seiner Skipperin Susi ein echter Hingucker. Denn hier hat Erbauer Wilfried Haberkamp wie beim Schwesterboot die Figur so gebaut, dass sie das Boot wirklich mit Paddel antreibt und steuert. Die Paddelboote sind Publikumslieblinge, wenn sie auf dem Teich ihre Runden drehen. Selbstverständlich wurde auch „Amigo“ klassisch mit einen ordentlichen Schluck Sekt auf die Fahrt geschickt. „Das geht nicht anders. Das Zerschlagen der Flasche wäre bei unseren Materialstärken nicht so gut“, schmunzelt SMC-Chef Neuperger.

Fotostrecke: Anfahren auf dem großen Langstteich Fotostrecke Foto: Peter Schniederjürgen

Natürlich sind mehrere schwimmfähige Untersätze zum Anfahren erschienen. In einer schlichten Kiste verbirgt sich etwas ganz Besonderes. Ein originalgetreuer Schwimmwagen von VW aus dem Zweiten Weltkrieg. Maßstabsgetreu hat der Bastler das Auto aus einem Standmodell entwickelt. „Wie das Original hat der Wagen Allradantrieb und die Schraube fährt per Knopfdruck herunter“, zeigt der stolze Bastler. Aber sein Meisterstück ist die „Lotte“. Es ist das Modell einer rund 15 Meter langen Lemsteraak, ein traditionelles Fischereischiff, das sich noch immer als Yacht größter Beliebtheit erfreut. So steckt auch die „Lotte“ voller raffinierter Ideen. Unüberhörbar ist das Bordradio. „Es gibt eine Menge Seemannslieder, die darauf gespeichert sind“, schmunzelt Neuperger. Damit nicht genug: Wenn die Aak ablegt, sind Kommandos zu hören. „Smiet de Line loos“, schallt es vom Boot. Als die Miniaturyacht dem Publikum am Langstufer den Achtersteven zeigt, bemerkt der aufmerksame Beobachter den dünnen Wasserstrahl, der im Takt des „Dieselmotors“ aus dem Nassauspuff blubbert. Doch „Lotte“ hat nicht nur Geräuscheffekte. „Die Seitenschwerter sind in Tiefe und Richtung verstellbar, die Segel können bedient werden“, zeigt der Kapitän. Und das natürlich wieder mit der originalen Geräuschkulisse.