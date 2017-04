Viele der insgesamt 40 Jubilare, die für ihre langjährige Tätigkeit ausgezeichnet werden sollten, waren zu der Ehrung am Freitagabend nicht erschienen. So blieb die Gruppe sehr übersichtlich. Foto: Reinhard Baldauf

Von Reinhard Baldauf

Erstmals gab es am Freitagabend im DRK-Zen­trum „Johannes-Baldauf-Haus“ beim Ahlener Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes eine spezielle Jubilarehrung für aktive Mitglieder der Gemeinschaft. So war auch die Rotkreuzleiterin des DRK-Kreisverbands Warendorf-Beckum zu Gast. Der Ahlener DRK-Vorsitzende Ralf Marciniak hob in einer kurzen Ansprache die Bedeutung der ehrenamtlichen Rotkreuzhelfer für die Allgemeinheit hervor. Es sei nicht selbstverständlich, was sie alle leisteten.

„Es gibt im öffentlichen Leben so manchen Bereich, der ohne ehrenamtliches Arbeiten gar nicht mehr existieren würde. Ich denke, das ist unumstritten. Und so belegen es auch aktuelle Studien“, erklärte Marciniak. Darunter seien durchaus auch weniger schöne Seiten, wie etwa die Betreuung behinderter, kranker, verletzter und sterbender Menschen. Der DRK-Vorsitzende: „Es ist für die Gesellschaft unheimlich wichtig, dass Menschen wie Sie nicht weggucken, sondern lieber tatkräftig mit anpacken.“

Ob im Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Blutspendedienst oder auch weiteren sozialen Diensten – es gelte überall: „Die Bereitschaft, das zu tun, ist immer bewundernswert. Dabei ist es ganz gleich, um welches Gebiet es auch immer geht.“ Er könne „nur den Hut ziehen“, so Marciniak. Er dankte den Helfern auch im Namen aller für ihren Einsatz.

Ralf Marciniak (M.) mit den Jubilaren Hans-Joachim Kaiser (l.) und Reinhard Hecht (r.). Foto: Reinhard Baldauf Ralf Marciniak (M.) mit den Jubilaren Hans-Joachim Kaiser (l.) und Reinhard Hecht (r.). Foto: Reinhard Baldauf

„Leider neigt unsere Gesellschaft immer mehr dazu, dass jeder Einzelne nur noch das eigene Wohl im Auge hat – so ist jedenfalls der allgemeine Eindruck“, sagte Marciniak. Das sei aber nicht so, wenn man genauer hinsehe. Dies gelte besonders für die zu Ehrenden.

Ralf Marciniak kündigte an, dass die Jubilarehrung ab dem nächsten Jahr wieder bei der Gemeinschaftsversammlung stattfinden werde, wo sie auch hingehöre. Nach einem gemeinsamen Abendessen überreichte der Vorsitzende die entsprechenden Urkunden und Spangen. Dabei stellte sich allerdings heraus, dass die Rotkreuzleitung ihre Mitgliederlisten nicht exakt führt: Viele Jubilare waren bereits viel länger aktiv als gedacht.