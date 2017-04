Ehrung: Helmut Kirschner, Sabine Sprenger, Dieter Lange und Hans-Werner Sossong (v.l.) wurden nicht nur in ihren Vorstandsämtern bestätigt, sondern erhielten für ihre langjährige ehrenamtliche Arbeit auch Nadeln. Foto: Ralf Steinhorst

Von Ralf Steinhorst

Bei seiner Jahreshauptversammlung hat der Kreisverband Beckum-Warendorf für Wohneigentum seinen vierköpfigen Vorstand bestätigt. Die Akteure wurden im Hotel-Restaurant „Waldmutter“ am Samstagabend außerdem für ihre langjährige Vorstandsarbeit ausgezeichnet.

In seinem Vorstandsbericht führte der Vorsitzende Helmut Kirschner zum 31. Dezember 2016 eine Mitgliederzahl von 2004 auf, die allerdings zum Zeitpunkt der Versammlung auf 1961 gesunken ist. Das hänge auch mit der Auflösung der Ahlener Siedlungsgemeinschaft der Hans-Böckler-Stiftung zusammen, in der eine Neubesetzung des Vorstands trotz intensiver Suche nicht gelang. „Die Mitglieder sollen im Verband gehalten werden“, setzte sich Kirschner das Ziel, dem Mitgliederschwund entgegenzuwirken. Als Ausweg nannte der Vorsitzende die Maßnahmen, dass sich betroffene Mitglieder einer anderen Siedlungsgemeinschaft anschließen oder als Einzelmitglieder geführt werden sollten.

Trotz der Abgänge berichtete der Kassierer Hans-Werner Sossong von einer stabilen Kassenlage. Die Wiederwahl des Vorsitzenden Helmut Kirschner, seines Stellvertreters Dieter Lange, des Kassierers Hans-Werner Sossong und der Schriftführerin Sabine Sprenger gestalteten sich als Formsache. Sie wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Da sie schon über lange Zeit im Vorstand tätig sind, wurden die Aktiven schließlich für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt. Helmut Kirschner und Dieter Lange wurden für 20 Jahre Vorstandsarbeit mit der Goldenen Nadel und Urkunde vom Verband Wohneigentum ausgezeichnet. Für über zehnjährige Mitarbeit im Vorstand wurden Sabine Sprenger und Hans-Werner Sossong mitd der Silbernen Nadel und Urkunde des Verbandes geehrt.

In seinem Vortrag „Rauchmelder – Die günstige Lebensversicherung“ stellte Thorsten Pruschinski als Kreisobmann der Schornsteinfeger im Kreis Warendorf Wissenswertes über Rauchmelder vor. „Jeder meint ja, bei mir zu Hause passiert nichts“, warnte er und gab Ratschläge, dass Rauchmelder in Schlafräumen, Fluren, Kinderzimmern sowie bei Rettungswegen installiert sein sollten. Gute Rauchmelder erkennt man an der DIN-Norm EN 16404 und dem VdS-Kennzeichen.

In seiner Vorschau kündigte Helmut Kirschner eine Fahrt zur Landesgartenschau nach Bad Lippspringe an, die am Samstag, 15. Juli, stattfinden wird.