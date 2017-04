176 Schüler, 17 Kollegen, ein Förderverein und zahlreiche Eltern, Freunde und Ehemalige der Städtischen Realschule Ahlen stehen vor einem bewegenden Abschied: Am Ende des Schuljahres 2016/17 schließt ihre Bildungseinrichtung nach gut fünf Jahrzehnten.

Wenn am Freitag, 30. Juni, die Schüler der zehnten Klassen ihr Zeugnis entgegennehmen, reihen sie sich in die lange Liste der vielen tausend Absolventen der Realschule ein.

Die Schule blickt derweil auf ereignisreiche und schöne Jahre zurück. Kinder unterschiedlichster Nationalitäten und Religionen haben in den Klassenräumen an der Sedanstraße mitein­ander gelernt und gearbeitet, gelacht und geweint. Eine Vielzahl von Lehrern hat ihr Wissen an die nachfolgenden Generationen weitergegeben. „Jeder Einzelne hat seinen Platz in der Historie dieser Schule“, heißt es im Abschiedsschreiben.

Das halbe Jahrhundert voller Erinnerungen wird die Schule am Freitag, 7. Juli, um 16 Uhr in der Aula der Realschule revuepassieren lassen und sich von der Einrichtung offiziell verabschieden. Zu dieser Feier lädt die Schule alle Ehemaligen sowie weitere Interessierte ein und freut sich, bei einem anschließenden Umtrunk viele persönliche Begegnungen zu ermöglichen.

Eine weitere Gelegenheit, sich von der Realschule zu verabschieden, bietet sich am Freitag, 14. Juli. An diesem Tag wird im Anschluss an die Abschiedsfeier der Abschlussschüler eine große Feier in der Stadthalle stattfinden. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.

Mit der Schulschließung ist auch die Auflösung des Fördervereins verbunden. Wenn die Städtische Realschule Ahlen im Sommer ihre Türen schließt, endet die Arbeit dieses Zusammenschlusses von Unterstützern. Die Mitgliederversammlung vom 25. Januar beschloss einstimmig die Auflösung des Vereins zum 31. Juli.

Fast 30 Jahre unterstützte der Verein die Bildungsarbeit an der Realschule und ermöglichte viele Projekte. Durch die Schließung der Schule im Sommer 2017 entfällt der Zweck des Vereins. Die verbliebenen Mittel werden den Abschlussschülern zugute kommen. Der Verein bedankt sich auf diesem Wege für die vielen Unterstützer der vergangen Jahre.

Die Liquidatoren fordern alle Gläubiger des Vereins auf, ihre Ansprüche bis zum 31. Juli bei Fabian Blech, Städtische Realschule Ahlen, Sedanstraße 54, in 59227 Ahlen zu melden.