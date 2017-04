Von Peter Harke

Relativ kleine Ursache – große Wirkung: Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Dolberger Straße ist seit gestern die Linksabbiegespur in Richtung Innenstadt gesperrt, der Verkehr wird über Zeppelinstraße und Industriestraße umgeleitet. Aufgefallen war der Schaden am Montagmorgen, weil Wasser aus der Schieberkappe im Pflaster des Geh- und Radwegs vor einem Mehrfamilienhaus austrat.

Die Stadtwerke legten die Bruchstelle frei und machten sich an die Reparatur. Voraussichtlich auch heute noch wird die Sperrung andauern.