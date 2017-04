Von Ulrich Gösmann

Der Spargel ist in diesem Jahr schneller zur Stelle, als ihre Stecher. „Wir sind total überrumpelt worden“, strahlt Martin Schulze Rötering, als wolle er es noch immer nicht glauben, denn: „Dass Ende März der erste Spargel steht, haben wir noch nie gehabt.“ So musste die Stammbelegschaft selbst raus aufs Feld. Erntestart – drei Wochen früher als im Vorjahr und ohne Saisonkräfte. Weitere gute Nachricht an alle Feinschmecker: Das Ernteende fällt – alle Jahre wieder – fix auf Johannes am 24. Juni. Der setzt hinter die Spargelsaison 2017 ein XXL.

Der „Schuldige“ ist schnell gefunden: „Wir hatten den wärmsten März seit Wetteraufzeichnung“, erklärt der Direktvermarkter vom Prozessionsweg, der nun schon im zehnten Jahr als einziger Ahlener Landwirt großflächig mit eigener Ernte im Geschäft ist. „Im Winter hatten wir noch gehofft, Ostern den ersten Spargel zu haben“, blickt der Geschäftsmann zurück. Vor zwei Wochen – an einem Dienstag – sei er noch aufs Feld gegangen. Nichts sei zu sehen gewesen. „Freitags war der Spargel dann da.“ Unglaublich, aber erklärbar: Die Erde habe sich so schnell erwärmt, weil sie so trocken sei. Auf die Verstärkung seiner Saisonkräfte, die an diesem Dienstag erwartet werden, wartet jetzt reichlich Arbeit.

Landwirt Martin Schulze Rötering. Foto: Ulrich Gösmann Landwirt Martin Schulze Rötering. Foto: Ulrich Gösmann

Die Folien, mit denen sich das Wachstum beeinflussen lässt, war erst spät ins Spiel gekommen. Das bringe ganz schnell das Problem der Mäuse mit sich, erzählt Martin Schulze Rötering mit ernster Mimik. „Sie kommen an, weil es so schön warm darunter ist.“ Viele Mitbewerber hätten schon vier Wochen vorher Folien eingesetzt. „Sie müssen jetzt was gegen die Mäuse unternehmen.“

Inzwischen verdecken auch auf den sechs Hektar Anbaufläche abseits des Prozessionsweges Folien die monitonen Reihen. Teils in Schwarz, teils transparent in Tunnelwölbung. Schwarz allein bringe keine Ernteverfrühung, sagt Martin Schulze Rötering. „Damit verhindern wir, dass der Spargel blau wird.“ Was passiere, wenn trockener Boden aufreiße und Licht an die Pflanze lasse. Das ändere zwar nichts am Geschmack. „Aber der Kunde möchte weißen Spargel haben.“ Die Doppel-Abdeckung – durchsichtige über schwarzer Folie – halte eine Wärmeschicht im Tunnel, gebe sie ab an den Boden und verfrühe das Wachstum um durchschnittlich zehn Tage. Und geht es allzu schnell, wird gewendet – auf Weiß.

Zwölf Saisonkräfte stehen in den nächsten Wochen als Erntehelfer zur Verfügung. An einem durchschnittlichen Tag werden 400 Kilo Spargel gestochen, an Spitzentagen bis zu 900. Vom Feld geht es in den Hofladen, wo die Stangen – auf Wunsch – maschinell geschält werden. Eine weitere Vertriebsschiene sind die acht Büdchen, die auf das ganze Stadtgebiet verteilt sind.

Im Folientunnel reift‘s zehn Tage schneller. Foto: Ulrich Gösmann Im Folientunnel reift‘s zehn Tage schneller. Foto: Ulrich Gösmann

Vor einem Jahr um diese Zeit hatte Martin Schulze Rötering seine Kunden noch vertrösten müssen. „Wir waren ex­trem spät dran“, sagt er. Stichtag war der 1. Mai. Drei Wochen später als jetzt. Mit der Erdbeerernte hat es die Natur diesmal nicht ganz so eilig. Anfang Mai, tippt der Direktvermarkter, könnte es werden. Aber auch da spricht das Wetter sicherlich noch ein Wörtchen mit. . .