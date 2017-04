Von Peter Schniederjürgen

So ein Überschlag – die Kinder nennen ihn auch „Kusselkopp“ – ist im Wasser schon schwierig. Das merkt die achtjährige Wateen derzeit im Parkbad. Das Flüchtlingsmädchen absolviert mit ihren Freunden Omar, Ritaj, Waffaa und Rejan einen Schwimmkurs.

Angeleitet werden die jungen Leute von Gerd Buller. Der pensionierte Lehrer und ehemalige stellvertretende Schulleiter des St.-Michael-Gymnasiums ist nicht nur ausgebildeter Sportlehrer, er hat auch den Lehrschein der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

„Zunächst müssen wir das Vertrauen aufbauen und den Teilnehmern die Angst vor dem Wasser nehmen“, erklärt Buller das erste Ziel. Dabei hilft Ehefau Anneli gerne. Außerdem ist Omars „Schulpate“ Lenard Wenzel mit im Bad. „So, jetzt mal alle feste durch das Wasser laufen“, fordert Gerd Buller seine Schwimmschützlinge auf. Die sortieren sich auch flott in der bunten Reihe. Dann geht’s Hand in Hand los. Das separate Übungsbecken im Parkbad ist dafür der ideale Ort. Schließlich sind die Schwimmschüler recht unterschiedlich groß und die Beckentiefe variiert langsam. So kann Schwimmlehrer Buller an der für alle passenden Stelle die Wassergewöhnung vornehmen.

Die angehenden Wasserratten haben ein ziemlich ehrgeiziges Ziel. „Zum Ende der Osterferien wollen sie sicher schwimmen können“, umreißt Angelika Knöpker, Vorsitzende des Fördervereins für Flüchtlinge in Ahlen, das Projektziel. Der Verein hat das Vorhaben angestoßen. „Wir trafen uns am Bahnhof und kamen dabei ins Gespräch über einen Schwimmkurs“, berichtet die Vorsitzende. Sie suchte schon länger Unterstützung, denn Schwimmen ist ein wichtiger Aspekt der Schulintegration. Das war auch dem pensionierten Pädagogen klar. So endete seine Bahnfahrt mit der freudigen Zusage, ehrenamtlich einen Schwimmkurs für die Kinder anzubieten.

Keine Angst vor dem Wasser! Foto: Peter Schniederjürgen Keine Angst vor dem Wasser! Foto: Peter Schniederjürgen

Über die Ferien treffen sich die Kinder und ihre Helfer an jedem Tag, den das Bad geöffnet ist, um schwimmen zu lernen. Unter der erfahren Leitung des Sportlehrers ist es für die Kinder ein echtes Abenteuer.