Von Ulrich Gösmann

„Jetzt Einbahnstraße? Klasse“, ruft eine radelnde Anwohnerin rüber und verschwindet – Daumen hoch – mit Hund in ihrer Humboldtstraße. Am Einmündungsbereich August-Kirchner-Straße heult am Mittwochvormittag kurz der Akkuschrauber. Binnen weniger Minuten wird aus einer unechten eine echte Einbahnstraße.

„Wir haben aus dem Umfeld der Anwohner einige Informationen bekommen“, erklärt Heino Hilbert, Verkehrssachbearbeiter im Rathaus. Mit immer wieder gleichlautendem Hinweis: Die Straße sei nicht mehr gegenläufig befahrbar. „Wir haben das überprüft. Sie haben Recht“, so Hilbert. Zunehmende Parkraumdichte und immer breiter werde Autos stellten heute eine andere Verkehrssituation dar, als noch in den 80er-Jahren, als die Humboldtstraße unechte Einbahnstraße wurde. Was man ihr vorne am Schnittpunkt August-Kirchner-Straße bisher nicht ansah. Einzig ein rotes Schild am Kreisel Eckelshof untersagt Einfahren „von hinten“.

An der Einmündung Eckelshof bleibt alles beim Alten. Foto: Ulrich Gösmann

In welche Richtung auf den 400 Metern Straße der Verkehr rollte, war bis Mittwoch egal. Wer erst einmal mit seinem Wagen auf der Humboldstraße war, konnte sie in beide Richtungen verlassen. Und da ging es im engen Begegnungsverkehr teils mit Bodenkontakt über Hochborde. So manche Macke erinnert an allzu enge Begegnungen. ür Radfahrer gilt die neue Regelung übrigens nicht.