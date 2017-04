Blick von einer Klasse durch den Differenzierungsraum in die nächste Klasse. Im anderen Flügel werden derweil Kisten und Kartons über einen Aufzug in den ersten Stock gefahren. Foto: Sabine Tegeler

Von Sabine Tegeler

Jürgen Kramer kann nicht sagen, wie viele Kilometer er in den vergangenen Tagen rauf und runter, hin und her gewetzt ist. Jedenfalls so viele, dass er abends bereits um 21 Uhr mühelos einschlafen kann. Der Hausmeister der ehemaligen Johanna-Rose- und jetzigen Paul-Gerhardt-Schule ist nämlich derjenige, der beim Umzug überall gefragt ist.

Die neuen Böden liegen, die Wände sind gestrichen, die Möbel stehen zum Einräumen in Containern bereit. Zurzeit werden an der Harkort­straße noch Lichtschächte eingebaut, Elektrik, Gas und Wasser ans Laufen gebracht. Überall ist irgendjemand am Werkeln.

„Mitten in der Arbeit“, zeigt Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Mittwoch beim Besichtigungstermin: „Alle fleißigen Handwerker sind auf den Beinen, damit am Montag nach den Ferien alles pünktlich starten kann.“ Denn dann werden 280 Grundschüler ihr neues schulisches Zuhause beziehen, in frisch renovierten Klassen sitzen, einen großen OGS-Bereich für sich einnehmen und überhaupt viel mehr Platz haben als am Altstandort Stephansweg.

" „Diese Schule verfügt über mehr Luft zum Leben, Arbeiten und Lernen.“ Andreas Mentz "

Die Klassenräume sind hell in gelben und grünen Tönen gehalten und damit „gut für die Konzentration“, wie Nils Kruse vom Zentralen Gebäudemanagement der Stadt. Der Architekt hat sich in der Wahl des richtigen Anstrichs auf eine Studie über die Farbwirkungen auf Kinder gestützt. Deswegen gibt‘s in den Fluren jetzt auch rote Akzente: „Gut zum Auspowern.“

„Die Schüler sind schon ganz neugierig und gespannt“, hat Schulleiterin Julia Beier festgestellt. Und die Lehrer natürlich auch. Aber alle freuen sich auf den Neunfang – inklusive der Nachbarn, schmunzelt Julia Beier: „Einer hat mir letztens gesagt, wie schön er es findet, dass wieder Leben hier reinkommt.“ Julia Beier selbst ist besonders glücklich über die Aula mit richtiger Bühne: „Ich bin ja eh so eine Theaterfrau. Das ist so toll mit der Bühne!“

Stadtbaurat Andreas Mentz betont, wie wichtig und richtig der Schritt hinüber zur Harkortstraße sei: „Diese Schule verfügt über mehr Luft zum Leben, Arbeiten und Lernen.“ Die Investitionen von etwas über eine halbe Million Euro seien gut angelegt, denn „diese Stadtteilschule wird es immer geben“. Brigga Kazmierczak, Leiterin des städtischen Fachbereichs Schule, kann das nur bestätigen: Die Anmeldezahlen für die Grundschule steigen. Und auch wenn es am Anfang „etwas geknarzt“ habe, sagt sie: „Es war klar, dass wir diese Schule hier brauchen.“ Dass Eltern zunächst besorgt gewesen seien, habe sie verstehen können. Die Bedenken hätten sich mittlerweile aber vollkommen aufgelöst.

Damit die Kinder sicher zur neuen Schule kommen, haben sie ihren Schulweg bereits geübt. Und am ersten Tag nach den Ferien werden nicht nur Lotsen an den Verkehrsknotenpunkten stehen, sondern auch jemand am alten Gebäude. Man könne ja nie wissen, lacht Julia Beier, ob nicht doch das eine oder andere Kind aus lauter Gewohnheit zum Stephansweg laufe.