Von Christian Wolff

Mit dem Auflösungsappell des Panzergrenadierbataillons 192 endete vor etwas mehr als zehn Jahren die lange Tradition der Patenkompanien in den Ahlener Ortsteilen. Das Aufklärungsbataillon 7, das seit August 2016 in der „Westfalen-Kaserne“ beheimatet ist, könnte nun an diesen alten Brauch wieder anknüpfen.

„Wir sind von Seiten der Bundeswehr angesprochen worden, ob die erste Kompanie der Aufklärer die Patenschaft für Vorhelm übernehmen könnte“, verkündete der Ortsausschuss-Vorsitzende Hubertus Beier am Dienstagabend bei der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Vorhelm im Hotel Witte. „Dieser Akt müsste natürlich noch vom Ausschuss und dem Rat abgesegnet werden, aber von Seiten unserer Dorfgemeinschaft sehe ich da kein Problem“, sagte er. Josef Remmert, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV), habe bereits seine Freude über diese Annäherung signalisiert, zumal zwischen dem Dachverband der örtlichen Gremien und dem Standort immer ein enger Kontakt bestanden habe, der mit dem Ende der Grenadierära nicht abgerissen ist. Viele Mitglieder des Freundeskreises Ahlener Soldaten, der die Idee der Patenkompanien in den Vorjahren immer wieder ins Spiel gebracht hatte, leben schließlich im Hellbachdorf. „Wir freuen uns sehr über das Interesse“, so Hubertus Beier. „Ich kann das nur unterstützen.“

Die erste Kompanie wurde erst am vorigen Freitag im Rahmen einer feierlichen Zeremonie von Hauptmann René Rieckmann übernommen, der sich bereits über die Gegebenheiten im Ortsteil Vorhelm eingehend informiert hat. „Wenn er eine Patenschaft einginge, dann sollte es unbedingt Vorhelm sein“, zitierte der Ortsausschuss-Chef den Hauptmann. „In der Vergangenheit war immer die erste Kompanie unser Ansprechpartner“, erinnerte Beier an die im Jahr 1975 begonnene Tradition.

Auch der Heimatverein gab am Dienstag grünes Licht für die mögliche Patenschaft. Um in lockerem Rahmen erste Kontakte zu den Soldaten zu knüpfen, lud der Vorsitzende Willi Wienker eine Abordnung der ersten Kompanie des Aufklärungsbataillons 7 prompt zum Maibaumfest am Sonntag, 30. April, ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz ein. Die weiteren Weichen muss in den kommenden Monaten die Politik stellen.