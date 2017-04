Nicht nur Autos gibt‘s am 7. Mai im Gewerbegebiet Vatheuershof zu sehen. Wer will, hebt bei der Ahlener Auto Ausstellung mit dem Helikopter ab.

Zum 17. Mal stellen die Ahlener Autohäuser im Gewerbegebiet Vatheuershof aus. Über 20 Automarken sind am Sonntag, 7. Mai, auf der Ahlener Auto-Ausstellung zu finden. Die ansässigen Gewerbefirmen ergänzen die Autoschau. Auch Fahrräder, Motorräder und Wohnwagen werden präsentiert.

Ein abwechselungsreiches Rahmenprogramm mit Attraktionen erwartet Jung und Alt. Dazu gehören Kinderschminken, das Spielmobil der Stadt und ein Off-Road-Parcours.

Im Autohaus Teufel wird um 11 Uhr die Ausstellung „Kunterbunte Kinder-Kunst“ eröffnet, an der sich vorab zehn Ahlener Kindergärten beteiligt haben. Die Feuerwehr bewirtet in ihren Räumlichkeiten. In den Autohäusern gibt es weitere Kuchen- und Waffelstände, die von Vereinen betrieben werden. Die Hubschrauberrundflüge durch Agrarflug Helilift starten vom Gelände des Sachverständigenbüros Palsherm. Gegenüber dem Motorradshop Stamm wird der Parcours des Offroad-Clubs Ahlen-Herne aufgebaut.

Susanne Block und Jörg Hellwig als Organisatoren laden im Namen der Autohäuser zu einem Rundgang durch das Gewerbegebiet ein. Ein Planwagen, der die Aussteller abfährt, kann kostenlos genutzt werden. Zum Parken wird der Parkplatz Taubenheim auf der Sachsenstraße empfohlen.