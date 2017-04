Von Christian Wolff

Der neue Name soll Programm sein: „Café Canapé“. Das steht für Gemütlichkeit, fürs Ausspannen vom Alltag. Genau das wollen Eva und Knut Schneider ihren Gästen zukünftig bieten, wenn sie in wenigen Wochen das ehemalige Café Detmar an der Ostenmauer 4 mit neuem Konzept eröffnen. Dabei legen sie den Schwerpunkt nicht mehr allein auf den Cafébetrieb, sondern spannen den Bogen bewusst weiter. In diesen Tagen haben die Umbauarbeiten begonnen.

Knut Schneider hat schon mehrfach Mut und Ideenreichtum bewiesen, wenn es um Innovationen in der Ahlener Veranstaltungswelt ging. So war er Initiator des Festzelts auf dem Weihnachtsmarkt, organisierte Oktoberfeste, eine Eisbahn vor dem Hallenbad oder ein Rodel­event am Stadtwald Langst. Den meisten Ahlenern ist er jedoch durch seinen Werbeartikelhandel bekannt. „Den wird es auch weiterhin geben“, verspricht er. „Einen solchen Grundpfeiler braucht heute eine gesunde Gastronomie.“ Diese Zusammenführung habe auch Leo Schwienhorst, Eigentümer des Hauses Detmar, überzeugt. Der Vertrag ist bereits unterzeichnet.

„Ich bin von vielen Bürgern darauf hingewiesen worden, dass in Ahlen ein lockerer Treffpunkt fehlt, so ein Mittelding zwischen Café, Restaurant und Thekenbetrieb, wo man auch abends bei guter Musik sitzen kann“, erklärt Knut Schneider die Intention, den Leerstand in der City zu beenden – und nennt gleich die wichtigsten Schlagworte: „Frühstückscafé, Mittagstisch, Kaffee mit selbst gebackenen Kuchen, Biergarten, Flammkuchenhaus mit Abend-Thekenbetrieb und Vinothek.“ Das ehemalige Café erhält innen wie auch außen ein komplett neues Aussehen. „Das Interieur wird im ,Canapé-Stil‘ angepasst, die sanitären Anlagen saniert und neu gefliest“, verrät er. Um – zum Beispiel für zwanglose Fußballabende ausreichend Platz vorzuhalten, wird die Theke erneuert und vergrößert.

Eva Schneider: „Die Gastronomie soll sich aus drei Bereichen zusammensetzen. Im Eingangsbereich befindet sich künftig eine Vinothek mit 20 Sitzplätzen in angenehmer Weinatmosphäre, das Restaurant und Café mit circa 50 Plätzen bekommt einen modernen Bistrolook und kann nach außen geöffnet werden. Die beheizte überdachte Außengastronomie rundet das Angebot ab.“ Dort werde eine Holzterrasse im hinteren Bereich die Gesamtfläche verschönern. Hier können bis zu 45 Personen Platz finden. „Somit kann das ,Café Canapé mehr als 100 Gäste empfangen“, beschreibt Knut Schneider. „Als Spezialität werden 15 verschiedene Flammkuchen aus dem Elsass serviert.“ Dazu nimmt der Neu-Gastronom in nächster Zeit an einem Fachseminar in der Pfalz teil, sagt er im Redaktionsgespräch.

