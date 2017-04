Rund um Ahlen werden am Samstag, Sonntag und Montag wieder zahlreiche Osterfeuer entzündet. Die Stadt genehmigt diese Veranstaltungen nur dann, wenn sich eine Art der Brauchtumspflege nachweisen lässt. Foto: Christian Wolff

Ahlen -

Wer an den Feiertagen ein Osterfeuer erleben will, hat dazu gleich 54-fach Gelegenheit. Genau so viele Brauchtumsveranstaltungen wurden der Stadtverwaltung nämlich angezeigt.