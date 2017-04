Von Dierk Hartleb

Der Redaktionsanruf erreicht Detlev Prösch schon im Urlaub. „Ich möchte jetzt erst einmal etwas Abstand gewinnen“, sagt er. Knapp anderthalb Jahre hat der Ahlener die Notunterkunft in der Bodelschwinghschule für den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Regionalverband Münsterland geleitet. Am Montag dieser Woche haben die letzten 15 Bewohner ihr Übergangsquartier verlassen. Derzeit ist Kehraus, um die ehemalige Hauptschule zum 30. April an die Stadt zurückzuübergeben.

„Es war eine sehr intensive Zeit“, meint Prösch im Rückblick. Und wird dann persönlicher. „Es war auch für mich eine fantastische Erfahrung, so vielen unterschiedlichen Menschen zu begegnen. Das hat mich auch geprägt und ich habe meine Einstellung zu einigen Dingen um 180 Grad verändert.“ Der Satz sitzt!

Natürlich ist bei der Abreise der letzten Geflüchteten am Montag auch viel Wehmut im Spiel gewesen. Denn diese Menschen sind Detlev Prösch nicht gleichgültig gewesen. Einige sind ihm regelrecht ans Herz gewachsen. „Ich habe in Gesprächen unglaubliche Lebensgeschichten gehört, von denen ich sonst nie etwas erfahren hätte“, zieht er für sich Bilanz. Das habe auch ihn ganz persönlich bereichert.

ASB-Mitarbeiter packen zusammen.

Besonders froh ist der Einrichtungsleiter, dass es keine größeren Vorkommnisse gegeben hat. Sicher, da gab es in den ersten Januartagen des vergangenen Jahres die Großrazzia, als bei der Überprüfung zahlreiche Nordafrikaner aufflogen, die teilweise über mehrere Identitäten verfügten und die zuvor unter den anderen Bewohnern für Unruhe gesorgt hatten. Ansonsten sei es aber im Vergleich zu anderen Einrichtungen wie in Schloss Holte-Stukenbrock oder Burbach ruhig geblieben.

Zu einigen der ehemaligen Bewohner hält er auch weiterhin Kontakt. „Man hat ja auch eine Verantwortung. Die kann man nicht einfach so abgeben.“ Und wie geht es für ihn persönlich weiter? „Ich komme aus der Pflege. Und aus dem Bereich liegen mir einige Angebote vor.“ Die werde er in Ruhe prüfen.

Noch weht die ASB-Fahne vor dem ehemaligen Schulgebäude.

Auch aus Sicht von ASB-Geschäftsführer Dirk Winter ist in den beiden Notunterkünften in Ahlen – die Einrichtung an der Westfalenkaserne war bereits Ende März geschlossen worden – alles gut gelaufen. „Wir werden am 28. April alle Beteiligten zu einer Abschiedsparty einladen“, kündigt Winter an. Auch für den ASB war es wie eine Operation am offenen Herzen, denn von jetzt auf gleich mussten Mitarbeiter akquiriert und geschult werden. Darunter seien auch einige gewesen, die ihren Job für eine Weile an den Nagel gehängt hätten, um in der Flüchtlingsbetreuung zu arbeiten. Dankbar ist Winter für das große ehrenamtliche Engagement vieler Ahlener, die von Anfang mitgeholfen haben.

Gerne hätte der ASB die Arbeit in Ahlen wie zunächst geplant in einer Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) weitergeführt. „Ahlen war vorher für uns ein weißer Fleck auf der Landkarte“, bekennt Winter. Aber auch nach der Schließung bleibe der ASB vor Ort, verspricht der Geschäftsführer. Aber dazu erst in Kürze mehr.