Vor wenigen Tagen war es wieder soweit: Brandeinsatz bei Nahrath. Die neuen Eigentümer der seit 1992 stillgelegten Topffabrik sorgen nun umso emsiger dafür, dass sich so etwas nicht mehr wiederholt: „Wir schaffen alle brennbaren Materialien aus den Hallen“, sagt Dirk Weber vom gleichnamigen Autohaus.

Von Christian Wolff

Ein echter Dornröschenschlaf ist in den vergangenen 25 Jahren nicht eingekehrt: Seit seiner Schließung zum 31. März 1992 war das Stanz- und Emaillierwerk Nahrath immer wieder in Teilen belebt – sei es als Tauchschule, Möbellager oder Skaterbahn. Kommen noch die zahllosen ungebetenen Gäste hinzu, die in den verwaisten Bereichen ihr Nachtlager einrichteten oder einfach nur die Wände beschmierten.

„Kein Wunder, dass wir etliche Sofas und Matratzen entsorgen mussten“, sagt Dirk Weber. Die Firma Paul Welford aus Soest sowie zahlreiche Helfer aus dem benachbarten Autohaus Weber sind seit mehreren Wochen damit beschäftigt, die Großimmobilie auszuräumen. Wie berichtet, hat die Firma Weber den Bau von der Familie Nahrath gekauft.

Da, wo früher tausendfach das Ahlener Wahrzeichen, der Pott, hergestellt wurde, pfeift heute der Wind durch tausend Ritzen. Einige Gebäudeteile sind einsturzgefährdet. „Wo es zu gefährlich war, haben wir bereits Sicherungsmaßnahmen ergriffen“, so Weber. Was bedeutet, dass im Mittelteil einige Wände fallen mussten. Rund um den Brennofen türmen sich Ziegelsteine. Die sind jedoch von einer älteren Notmaßnahme. Auf Anraten der Feuerwehr wurde vor Jahren einer der Firmenschornsteine gekürzt, da sich schon Mauerwerk gelöst hatte.

Standfest wie eh und je ist jedoch die alte Topfstanze. Sie ragt nicht nur mehr als zwei Mann hoch in die Halle hinein. Ihr Fundament ist auch so tief, dass sich ein Ausbau äußerst schwierig gestalten würde. Mathias (33) und Michael (24), die für das Autohaus Weber bei der Räumung mithelfen, sind sichtlich beeindruckt von dem Gerät, das nach aktuellem Stand der Planungen in die Nachnutzung integriert werden soll.

Fotostrecke: Bewegung auf der Langzeitbrache Nahrath Fotostrecke Foto: Christian Wolff

Der Kopfbau mit dem markanten blauen Topf soll stehenbleiben, was viele Ahlener freuen wird, denn für den Erhalt des blauen Zierobjekts hatte es schon im April 2004 eine Initiative von Thomas Kruse gegeben. Eine etwas neuere Halle im Bereich des ehemaligen Möbellagers lässt sich ebenso weiternutzen. Dazwischen ist allerdings nicht mehr viel zu retten. Wo Holz statt Beton verwendet wurde, hat der jahrelange Regeneinbruch ganze Arbeit geleistet. Viele Stützen und Querbalken sind weggefault, Dachpappe hängt herunter. In weiten Teilen macht sich die Natur auf dem Industrieboden breit.

(Mehr in der Osterausgabe der „Ahlener Zeitung“.)