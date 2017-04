Von Dierk Hartleb

Die Wetteraussichten für Ostern sind eher trübe. Kein Grund für die Freunde der Kunst, in Sack und Asche zu gehen, denn Kunstmuseum, Kunstverein und Fritz-Winter-Haus locken mit attraktiven Ausstellungen. Das Museum, das aktuell den Vetter August Mackes – Helmuth Macke – umfangreich vorstellt, hält an allen Tagen seine Türen jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Auch die Kulturgesellschaft zeigt in der Stadt-Galerie, was sie hat: Sie präsentiert das Werk des mit Ahlen eng verbundenen Heiner Geisbe jeweils am Samstag von 16 bis 19 Uhr und Ostersonntag und -montag von 11 bis 17 Uhr. Im Fritz-Winter-Haus ist die in Berlin lebende Künstlerin Andrea Schomburg, die in den 1980er Jahren als Assistentin von Hans Hartung in dessen Atelier in Antibes arbeitete, mit ihren überwiegend jüngeren Arbeiten zu sehen. Öffnungszeiten sind am Samstag von 15 bis 18 Uhr und Ostersonntag von 11 bis 18 Uhr. Zumindest die Kunst zeigt sich an diesen Feiertagen also von ihrer schönsten Seite.