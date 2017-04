Die nächste Theaterfahrt der Volkshochschule führt am Dienstag, 9. Mai, an die Städtischen Bühnen in Dortmund zum philharmonischen Konzert mit dem Titel „Melodienzauber“. Busabfahrt ist um 17.45 Uhr ab dem Stadthallenparkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße.

Auf dem Programm steht die 3. Sinfonie a-Moll op. 44 von Sergej Rachmaninow (1873 bis 1943) und das Violinkonzert D-Dur op. 35 von Peter Tschaikowsky (1840 bis 1893).

Auch in dieser Spielzeit setzen Musikdirektor Gabriel Feltz und die Dortmunder Philharmoniker ihre Auseinandersetzung mit dem Werk von Sergej Rachmaninow fort. Die dritte Sinfonie wurde 1936 in Philadelphia uraufgeführt und ist ein spannendes Konglomerat verschiedener Stile: Neoklassizismus, Modernismen, romantischer Mittelsatz, Kontrapunkt und ein Bolero-Intermezzo sind nur einige der vorhandenen Elemente. Der „Melodienzauber“ wird danach komplettiert mit einem der eingängigsten Violinkonzerte überhaupt: dem aus der Feder von Peter Tschaikowsky.

Unvorstellbar ist heute die einmütige Ablehnung nach der Uraufführung, der Kritikerpapst Eduard Hanslick hörte etwa ein russisches Kirchweihfest mit rohen Flüchen und billigem Fusel. Ähnliches ist in Dortmund aber nicht zu erwarten, wenn die gebürtige Lünerin und „Echo“-Preisträgerin Mirijam Contzen den Solopart spielt.

Die Fahrt nach Dortmund wird von Günter Meier, dem ehemaligen Leiter der VHS Ahlen, geleitet. Information über Preise und Anmeldungen noch heute telefonisch unter Telefon 5 94 36 und im Sekretariat der VHS, Altes Rathaus.