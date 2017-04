Natur erleben für Eltern mit Kindern: Birgit Stöwer zeigt den Teilnehmern am Sonntag, wie das „Frühlingserwachen“ in der Langst aussieht. Foto: VHS

Es grünt und blüht, Tiere sind wieder aktiv: Zum Frühlingserwachen in der Langst lädt Biologin Birgit Stöwer Kinder und Eltern ein.

Die Knospen sprießen, der Waldboden verwandelt sich in eine bunte Blütenpracht, Tiere beenden ihren Winterschlaf, endlich bleibt es länger hell – das ist das „ Frühlingserwachen“. Zu einem Nachmittag unter diesem Motto lädt die Volkshochschule Eltern mit ihren Kindern in die Langst ein.

„Frühlingserwachen“ läuft in der VHS-Reihe „Natur erleben für Eltern mit Kindern“. Spielerisch will die Biologin Birgit Stöwer am Sonntag, 23. April, von 15 bis 17.15 Uhr mit den Kindern den Frühlingswald erforschen und Tiere und Pflanzen kennenlernen. Die Teilnehmer erfahren, warum nur im Frühjahr im Wald blühende Blumen zu finden sind. Und sie beobachten Tiere, die jetzt besonders aktiv sind. Eltern und Kinder können ihren Blick für die bunte Vielfalt schärfen und versuchen, möglichst viele verschiedene Farben im Wald zu entdecken. Treffpunkt ist das Tretbecken. Die Kosten: vier Euro für erwachsene Teilnehmer und zwei Euro pro Kind.