„Ein MEHR aus Farben“ bietet die IGA in Berlin. Die VHS lädt zu einer dreitägigen Exkursion ein. Foto: Dominik Butzmann

Gartenliebhabern wird das Herz aufgehen: Die VHS bietet eine dreitägige Fahrt zur Internationalen Gartenschau in Berlin an.

Eine dreitägige Exkursion der Volkshochschulen zur Internationalen Gartenausstellung in Berlin findet vom 8. bis 10. September statt. Neben der Gartenschau sind natürlich die Fahrt per Bus, die Unterbringung mit Frühstück und City Tax sowie eine Stadtführung Teil der Leistungen. Die Fahrt wird von Clemens Schmale geleitet.

Der Gärten wegen nach Berlin zu reisen, klingt zunächst ungewöhnlich, macht aber durchaus Sinn, wenn dort die bedeutende Internationale Gartenschau stattfindet.

Die Zukunft des Gärtnerns liegt zurzeit in Berlin. Inmitten einer der größten Plattenbausiedlungen Europas in Berlin-Marzahn dreht sich alles um grüne Stadträume und Kultur in unterschiedlicher Dimension und Gestalt.

Unter dem Motto „Ein MEHR aus Farben“ findet rund um die Gärten der Welt, den Kienberg und das Wuhletal ein Festival der internationalen Garten- und Landschaftskunst statt. Inmitten der Großstadt entsteht eine neue Parklandschaft zum Verweilen – mit Orten der Inspiration und des Entdeckens, Oasen der Ruhe, unvergesslichen Erlebnissen und wahren Horizonterweiterungen.

Bis zur Eröffnung der IGA wurden die bereits bestehenden Gärten der Welt in Marzahn-Hellersdorf im Zuge der Umsetzung des Masterplanes auf 45 Hektar vergrößert und somit in ihrer Größe fast verdoppelt.

Die Exkursion findet in Kooperation mit den Volkshochschulen Waltrop und Gladbeck statt. Weitere Informationen und Anmeldung in der VHS, Altes Rathaus, Telefon 5 94 34 oder im Internet: vhs-ahlen.de.