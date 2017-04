In der Fußgängerzone in Ahlen kam es am Donnerstag zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten. Foto: dpa

Am Donnerstag ereignete sich in der Fußgängerzone in Ahlen ein Unfall, als ein Mann seinem Navigationsgerät blind vertraute und sich plötzlich umgeben von Fußgängern wiederfand. Die Folgen waren für eine 95-Jährige fatal.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, den 20.4.2017, am Vormittag in der Fußgängerzone der Oststraße in Ahlen. Das Navigationsgerät eines 69-Jährigen Erwitter führte diesen samt Auto verbotswidrig in die Fußgängerzone.

Als er mehreren Passanten auswich, stieß er mit seinem Fahrzeug gegen eine von links querende 95-jährige Frau und fuhr über ihren rechten Fuß. Dadurch wurde die Ahlenerin schwer verletzt.

Rettungskräften brachten die Seniorin zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.